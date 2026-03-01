01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
1-233'
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-076'
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
0-033'
01 Mart
Austria Wien-LASK
0-133'
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-033'
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-033'
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
1-033'
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-045'
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
0-046'
01 Mart
Tondela-Santa Clara
1-1DA
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-033'
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0DA
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
0-06'
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
0-05'
01 Mart
Valencia-Osasuna
0-058'
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
0-018'
01 Mart
Lorient-Auxerre
1-120'
01 Mart
Metz-Brest
0-020'
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

İsmet Taşdemir: "İk defa 2/2 yaptık ama daha fazlasına ihtiyacımız var"

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor'da Teknik Direktör İsmet Taşdemir, 1-0 galip geldikleri Serikspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu

calendar 01 Mart 2026 18:02
Haber: AA
İsmet Taşdemir: 'İk defa 2/2 yaptık ama daha fazlasına ihtiyacımız var'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir maç sonu açıklamalarda bulundu.

Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir zor bir mücadele olduğunu kaydetti.

İyi oynamaya çalıştıklarını aktaran Taşdemir, "Kritik bir galibiyet aldık. Önemli bir galibiyetti. Oyuncularımız çok önemli bir karakter koydu ama bize yetmeyecek. Çünkü ilk defa bu sezon 2'de 2 yaptık. Ligin kalanı için bunları çoğaltmaya ihtiyacımız var. Bu, bizim için bir ışık oldu. Seriyi sürdürerek kalan 10 maçta bize yakışan skorları alıp iyi bir yerde bitirmenin telaşındayız. Sivasspor camiası, büyük bir camia. Sivasspor'un hedefi layık olduğu Süper Lig'e geri gelmek." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.