İsmet Taşdemir: 'İk defa 2/2 yaptık ama daha fazlasına ihtiyacımız var'

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Serikspor'u 1-0 mağlup eden Özbelsan Sivasspor'un Teknik Direktörü İsmet Taşdemir maç sonu açıklamalarda bulundu.



Özbelsan Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir zor bir mücadele olduğunu kaydetti.



İyi oynamaya çalıştıklarını aktaran Taşdemir, "Kritik bir galibiyet aldık. Önemli bir galibiyetti. Oyuncularımız çok önemli bir karakter koydu ama bize yetmeyecek. Çünkü ilk defa bu sezon 2'de 2 yaptık. Ligin kalanı için bunları çoğaltmaya ihtiyacımız var. Bu, bizim için bir ışık oldu. Seriyi sürdürerek kalan 10 maçta bize yakışan skorları alıp iyi bir yerde bitirmenin telaşındayız. Sivasspor camiası, büyük bir camia. Sivasspor'un hedefi layık olduğu Süper Lig'e geri gelmek." ifadelerini kullandı.



