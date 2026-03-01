Frankfurt, Albert Riera ile yükselişte!

Almanya 1. Bundesliga'nın 24. haftasında Eintracht Frankfurt ile Freiburg karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Frankurt, 2-0'lık skorla kazandı.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Fares Chaibi ve 81. dakikada Jean Bahoya kaydetti.
Frankfur forması giyen milli yıldızımız Can Uzun, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Yeni teknik direktörü Albert Riera ile son 3 maçta 2 galibiyet alan Frankfurt, puanını 34'e yükseltti. Freiburg ise 33 puanda kaldı.
Eintracht Frankfurt, gelecek hafta St. Pauli'ye konuk olacak. Freiburg ise evinde Leverkusen'i ağırlayacak.
Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 64. dakikada Fares Chaibi ve 81. dakikada Jean Bahoya kaydetti.
Frankfur forması giyen milli yıldızımız Can Uzun, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
Yeni teknik direktörü Albert Riera ile son 3 maçta 2 galibiyet alan Frankfurt, puanını 34'e yükseltti. Freiburg ise 33 puanda kaldı.
Eintracht Frankfurt, gelecek hafta St. Pauli'ye konuk olacak. Freiburg ise evinde Leverkusen'i ağırlayacak.