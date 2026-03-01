Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.Bu sonucun ardından Samsunspor, 32 puana yükseldi. Gaziantep FK da puanını 29 yaptı.Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta arasında Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.6. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın orta şut karışımı vuruşunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü.32. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Van Drongelen'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.34. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası önünden şutunda kaleci Mustafa Burak Bozan topu bloke etti.Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.51. dakikada Elayis Tavsan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan son anda parmaklarıyla kornere çeldi.53. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Sorescu'nun şutunda defansa çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk yatarak kontrol etti.59. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Celil Yüksel kullandı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içinde Van Drongelen topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından hakem Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.Karşılaşma golsüz sona erdi.Samsun Yeni 19 MayısMehmet Türkmen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem ÇelebiOkan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 76 Soner Gönül), Yunus Emre Çift, Celil Yüksel (Dk. 89 Diabate), Yalçın Kayan (Dk. 76 Makoumbou), Elayis Tavsan, Assoumou (Dk. 25 Holse), Moundilmadji (Dk. 76 Ndiaye)Mustafa Burak Bozan, Mujakic, Abena (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Camara (Dk. 57 Gidado), Ogün Özçiçek (Dk. 67 Maxim), Rodrigues, Lungoyi, Kozlowski (Dk. 79 Gassama), Bayo (Dk. 79 Yusuf Karhan Kabadayı)Dk. 36 Yalçın Kayan (Samsunspor), Dk. 58 Nazım Sangare, Dk. 72 Lungoyi, Dk. 77 Kozlowski (Gaziantep FK)