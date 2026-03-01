01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-2
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-0
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-2
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
0-080'
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
1-190'
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
0-0DA
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-0
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-0
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
1-265'
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-1
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-2
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-0
01 Mart
Roma-Juventus
0-010'
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
0-19'
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Samsunspor - Gaziantep FK maçı golsüz bitti!

Süper Lig'in 24. haftasındaki Samsunspor - Gaziantep FK maçı 0-0 sona erdi.

01 Mart 2026
Haber: Sporx.com ve AA
Samsunspor - Gaziantep FK maçı golsüz bitti!
Süper Lig'in 24. haftasında Samsunspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'ndaki maçta gol çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Samsunspor, yeni teknik direktörü Thorsten Fink yönetiminde ligde çıktığı ikinci maçta da sahadan 1 puanla ayrıldı.

Bu sonucun ardından Samsunspor, 32 puana yükseldi. Gaziantep FK da puanını 29 yaptı.

Ligin gelecek haftasında Samsunspor, Fenerbahçe deplasmanına konuk olacak. Gaziantep FK, sahasında Fatih Karagümrük ile karşı karşıya gelecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta arasında Samsunspor, Antalyaspor deplasmanına gidecek. Gaziantep FK, Fenerbahçe'yi ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

6. dakikada Gaziantep FK'nin atağında sol çaprazdan ceza sahasına giren Camara'nın orta şut karışımı vuruşunda, arka direğe çarpan top oyun alanına döndü.

32. dakikada Tomasson'un ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Van Drongelen'in şutunda, meşin yuvarlak direk dibinden auta çıktı.

34. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası önünden şutunda kaleci Mustafa Burak Bozan topu bloke etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)


51. dakikada Elayis Tavsan'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Holse'nin yerden şutunda kaleye yönelen meşin yuvarlağı kaleci Mustafa Burak Bozan son anda parmaklarıyla kornere çeldi.

53. dakikada Bayo'nun pasına hareketlenen Sorescu'nun şutunda defansa çarparak kaleye yönelen topu, kaleci Okan Kocuk yatarak kontrol etti.

59. dakikada ev sahibi takımın kazandığı serbest atışı Celil Yüksel kullandı. Bu futbolcunun pasında ceza sahası içinde Van Drongelen topu ağlara gönderdi. VAR uyarısının ardından hakem Mehmet Türkmen, ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Karşılaşma golsüz sona erdi.

Stat: Samsun Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Mehmet Türkmen, Yusuf Susuz, Mücahid Adem Çelebi

Samsunspor: Okan Kocuk, Mendes, Van Drongelen, Borevkovic, Tomasson (Dk. 76 Soner Gönül), Yunus Emre Çift, Celil Yüksel (Dk. 89 Diabate), Yalçın Kayan (Dk. 76 Makoumbou), Elayis Tavsan, Assoumou (Dk. 25 Holse), Moundilmadji (Dk. 76 Ndiaye)

Gaziantep FK: Mustafa Burak Bozan, Mujakic, Abena (Dk. 46 Sorescu), Tayyip Talha Sanuç, Nazım Sangare, Camara (Dk. 57 Gidado), Ogün Özçiçek (Dk. 67 Maxim), Rodrigues, Lungoyi, Kozlowski (Dk. 79 Gassama), Bayo (Dk. 79 Yusuf Karhan Kabadayı)

Sarı kartlar: Dk. 36 Yalçın Kayan (Samsunspor), Dk. 58 Nazım Sangare, Dk. 72 Lungoyi, Dk. 77 Kozlowski (Gaziantep FK)

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
