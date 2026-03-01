Ballet: 'Ağzımızda yenilgi tadı kaldı'

Antalyaspor forması giyen Samuel Ballet, Fenerbahçe mücadelesinin ardından konuştu.
Maçı değerlendiren Samuel Ballet: "İlk yarı oyun kontrolümüzdeydi. 1-0'ı hak etmiştik. İkinci yarı başladığında 2. golü de bulduk. Onların kendi yarı sahamıza gelmelerine çok müsaade ettik. Sonuca bakınca mutlu değiliz, bu beraberlik ağzımızda yenilgi tadı bıraktı." ifadelerini kullandı.
