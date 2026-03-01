Fenerbahçe'de ilginç karar: Mert Müldür!

Fenerbahçe forması giyen Mert Müldür, Antalyaspor deplasmanında ilginç olayla gündeme geldi.
Milli futbolcu, Antalyaspor maçında sakatlanan Nelson Semedo yerine 20. dakikada oyuna dahil oldu.
Mert Müldür, 87. dakikada ise oyundan çıktı yerini Anthony Musaba'ya bıraktı.
Mert Müldür'ün kenara geldikten sonra bu karara sinirlendiği görüldü.
