01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-2
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-0
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-2
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
0-0
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
1-1
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
0-0DA
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
0-1
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-0
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-0
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
1-2
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-1
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-2
01 Mart
Girona-Celta Vigo
1-170'
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-0
01 Mart
Roma-Juventus
3-287'
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
1-277'
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Thorsten Fink: "Kadroda olan oyuncularla sistemi şekillendiriyoruz"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Gaziantep FK maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

01 Mart 2026 23:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Thorsten Fink: 'Kadroda olan oyuncularla sistemi şekillendiriyoruz'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 0-0 berabere kalan Samsunspor'da teknik direktör Thorsten Fink, "Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı." dedi.

Fink, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Gaziantep FK karşısına farklı bir sistemle çıktıklarını dile getirdi.

Müsabakada topun kontrolünün kendilerinde olduğunu anlatan Fink, "Aynı zamanda kaliteli bir şekilde topa sahip olmak önemliydi. Beş farklı oyuncuyla sahaya çıktık. Farklı bir sistemle oynadık. Bugün hem oyuncular hem de ben bu karşılaşmayı kazanmak istedik ama bu olmadı. Oynadığımız son 4 karşılaşmadan gol yemeden ayrılmak da önemli. Oyunun kontrolü bizdeydi ama gol atamadık. Takımımız çok istekli ve arzulu oynadı. Taraftarımız bu maçı izlemekten keyif almıştır. Celil de sakatlanmış olabilir." ifadelerini kullandı.

Oyun içindeki sistemle ilgili değerlendirmede bulunan Fink, "Oynadığımız oyuna bakarsak, oyun kurulumu diğer maçlarla aynıydı. Bugün bunu 3 stoperle göstermeye çalıştık. Bazen de bek oyuncumuzu geriye geçip 3'lü oyun kurulumu yapmaya çalışıyoruz. Bugün 3 stoperle oynadık. Deplasmanlarda oynayacağımız maçlar olacak. Bugün topa sahip olma konusunda da doğru işler yaptık. Nctham'ın kas ağrısı, İrfan Can'da karın ağrısı, Zeki Yavru'nun da dizinde ağrıları vardı. Onları kadroya almadım. Kadromuzda olan oyuncularımızla sistemimizi şekillendirmemiz gerekiyor. Pres oyunu benim vazgeçilmezim diyebilirim. Hangi sistemle oynarsak oynayalım kadromuzda olan oyuncularla şekillendirebiliyoruz. Bazen sistemi rakibe göre de değerlendirebiliyorsunuz." diye konuştu.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
