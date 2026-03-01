01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-2
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-0
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-2
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
0-075'
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
1-190'
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
0-0DA
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-0
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-0
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
1-260'
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-1
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-2
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-0
01 Mart
Roma-Juventus
0-05'
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
0-14'
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Anthony Musaba: "Henüz kaybetmedik"

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, Antalyaspor maçının ardından konuştu.

calendar 01 Mart 2026 22:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Anthony Musaba: 'Henüz kaybetmedik'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, Antalyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Hollandalı futbolcu, "Hala sakin kalmaya devam etmeliyiz. Bu maça iyi başlamadık. Sonrasında 2 gol attık ve sahada savaşçı ruhu göstermeye çalıştık. Bu ruhu göstermeye devam etmeliyiz. Henüz kaybedilmiş bir şey yok." dedi.

Musaba, "Sezon sonunda iyi şeyler başarmış olmak istiyoruz. 1 puan bizi memnun etmedi ama sakin kalıp en iyi şekilde çalışmaya devam etmeliyiz." sözlerini sarf etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.