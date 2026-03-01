Lazio'nun düşüşü sürüyor!

İtalya Serie A'nın 27. haftasında Torino ile Lazio karşı karşıya geldi. Torino Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Torino 2-0'lık skorla kazandı.
Torino'ya galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Giovanni Simeone ve 53. dakikada Duvan Zapata attı.
Torino forması giyen Türk milli oyuncu Emirhan İlkhan, kırmızı kart cezası nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.
3 maçlık galibiyet hasretini bitiren Torino, puanını 30'a çıkardı. Son 4 maçta yalnızca 2 puan alabilen Lazio ise 34 puanda kaldı.
Torino, gelecek afta Napoli'ye konuk olacak. Lazio ise evinde Sassuolo'yu ağırlayacak.
