Wolfsburg'un galibiyet hasreti devam ediyor!

Almanya Bundesliga'nın 24. haftasında Stuttgart evinde Vfl Wolfsburg'u konuk etti.



Stuttgart Arena'da oynanan maçta Stuttgart 4-0 galip geldi.



Stuttgart'a galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Deniz Undav, 30. ve 42. dakikadalarda Jamie Leweling ve 90+5'te Nikolas Nartey kaydetti.



7 MAÇLIK GALİBİYET HASRETİ



Bu sonuçla birlikte Stuttgart puanını 46'ya yükseltirken, Wolfsburg 7 maçlık mağlubiyet serisiyle 20 puanla 17. sırada kaldı.



25. haftada Stuttgart deplasmanda Mainz ile; Wolfsburg evinde Hamburg ile karşılaşacak.



