01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
20:00
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
20:00
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
1-233'
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-076'
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
20:30
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
21:15
01 Mart
Altach-Rapid Wien
0-033'
01 Mart
Austria Wien-LASK
0-133'
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-033'
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-033'
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
1-033'
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-045'
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
0-046'
01 Mart
Tondela-Santa Clara
1-1DA
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
21:00
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
23:30
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-033'
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
22:00
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0DA
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
20:00
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
0-06'
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
21:30
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
0-05'
01 Mart
Valencia-Osasuna
0-058'
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
20:30
01 Mart
Girona-Celta Vigo
23:00
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
20:00
01 Mart
Roma-Juventus
22:45
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
0-018'
01 Mart
Lorient-Auxerre
1-120'
01 Mart
Metz-Brest
0-020'
01 Mart
Marsilya-Lyon
22:45
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Benfica'da Bruma'ya yine sakatlık şoku!

Benfica'da uzun süreli sakatlığı sonrası ocak ayında sahalara geri dönen Bruma, yeniden sakatlandı. Portekizli futbolcu, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

01 Mart 2026 18:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Benfica'da Bruma'ya yine sakatlık şoku!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Kariyerinde Fenerbahçe ve Galatasaray formaları giden Bruma, bu sezon sakatlıklarıyla dikkat çekiyor. Kariyerine şu anda Portekiz'den Benfica'da devam eden Bruma, yeniden sakatlandı.

Portekizli futbolcu, temmuz ayında aşil tendonu yırtığı sakatlığı yaşamış ve yaşadığı ağır sakatlıktan sonra ocak ayında sahalara geri dönebilmişti.

A Bola'da yer alan habere göre, 31 yaşındaki futbolcu, Gil Vicente maçı öncesi cumartesi günü gerçekleştirilen idmanda yeniden sakatlandı. Kas sakatlığı yaşayan Bruma'nın en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Bruma, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle bu sezon sadece 2 maçta forma bulabildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 23 15 8 0 52 21 53
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 23 7 10 6 25 27 31
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 23 7 7 9 30 40 28
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
13 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
14 Antalyaspor 23 6 5 12 22 36 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
