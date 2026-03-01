Sipay Bodrum FK nefes aldı

1'inci Lig'de art arda İmaj Altyapı Van Spor FK ve Manisa FK maçlarını kaybedip Süper Lig yarışında yara alan Sipay Bodrum Futbol Kulübü, Atakaş Hatayspor deplasmanında nefes aldı. Düşme hattında yer alan rakibini 3-1 yenen yeşil-beyazlılar 48 puana yükselerek umut tazeledi.



Play-Off hattının içinde yer alan Ege temsilcisinde galibiyeti getiren golleri Ajeti, Ali Habeşoğlu ve Brazao kaydederken, teknik sorumlu Sefer Yılmaz yeniden toparlanacaklarını dile getirdi.



''YARIŞA YENİDEN DAHİL OLACAĞIZ''



Atakaş Hatayspor galibiyetiyle kayıpları telafi ettiklerini belirten Yılmaz, "Maalesef son iki maçta beklemediğimiz yenilgileri aldık. Hatayspor galibiyetiyle moral bulduk. Önümüzde çok maç var, yarışa yeniden dahil olacağımıza inanıyorum. Şu an bulunduğumuz konumdan memnunuz ancak daha da yukarılara çıkacak potansiyelimiz var" dedi. Bodrum çarşamba günü Ziraat Türkiye Kupası'ndaki son maçta Iğdır FK'yı ağırlayıp, haftaya önemli rakiplerinden Esenler Erokspor'u konuk edecek.



