Ergin Ataman: 'Fenerbahçe'ye teşekkürler'

2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'ndaki dördüncü maçında pazartesi günü Sırbistan'ı ağırlayacak A Milli Erkek Basketbol Takımı'nda karşılaşma öncesi medya günü düzenlendi.



2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Basketbol Takımı'nın Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki antrenmanının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, başantrenör Ergin Ataman ve kaptan Cedi Osman, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sırbistan'ın dünya basketbolu için çok önemli bir ekol olduğunu belirterek, "Milli takımımızın ilk maçını Sırbistan'da kazanması tabii ki hem bizleri hem de milletimizi sevindirdi. Milli takımın, 2025 yılındaki Avrupa Şampiyonası'nda final oynaması ve oradaki grup maçında da Sırbistan'ı yenmesi çok önemli. Takımımız açısından bu durum öz güven artışı sağlıyor. Milletimiz, basketbolun çıkışını takdirle karşılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın spora verdiği destek, basketbola olan sevgisi, basketbolla ilgili görüşleri ve büyük vizyonu, modern tesislerin ülkemizde yapılmasına vesile oldu. Gelenlerin de keyif aldığı bir ambiyansın ortaya çıkması sağlandı. Bakanlığımızın desteği ve federasyonumuzun çabalarıyla milli takımımız, güzel bir çıkış yakaladı. Türk basketbolu için bir merkez oluşturuldu ve bu merkez Türk basketbolunun başarılarıyla devam edecek." ifadelerini kullandı.



Bakan Bak, Sırbistan maçını kazanmak istediklerini aktararak, şunları kaydetti:



"Katar'da yapılacak 2027 Dünya Kupası'na katılmayı hedefliyoruz. Bu yönde de favori takımlardan biriyiz. Oyuncularımızın performansı bizleri çok memnun ediyor. Milletimiz, basketbolcuları izlerken büyük keyif alıyor. Bizler de onları destekliyoruz. Bu heyecanı ve coşkuyu yaşamak istiyoruz. Herkesi bu basketbol maçına bekliyoruz. Zor bir maç olacak. Ergin Ataman hocamız da tecrübeli. Hocamızın Basketbol Avrupa Ligi ve milli takımdaki başarıları ortada. Başkanımız da Türk basketbolu için önemli bir değer. Görevini ekibiyle beraber çok güzel yapıyor. Bizler de destekliyoruz. Başarılar diliyoruz. İnşallah yolumuz açık olsun. Katar'da olmak istiyoruz. O yüzden de çocuklarımız çalışıyor. Onlara inanıyoruz ve güveniyoruz. Milli takıma bu maç için başarılar diliyorum."



- Hidayet Türkoğlu: "Kolay bir maç olmayacak"



TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan'a karşı deplasmanda güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, "Bu maçın önemi artık bizler için daha da anlamlı. Seyircimizin ve TRT ekranlarında bizi izleyecek milyonlarca kişinin önünde bu maçı kazanıp, grubu lider bitirmek istiyoruz. Dünya Kupası'na giderken avantajlı duruma geçmek istiyoruz. Kolay bir maç olmayacak. Sporcularımız, ilk maçın son saniyeye kadar zorlu geçeceğinin farkındaydı. Bu maçın da aynı şekilde geçeceğinin farkındalar. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bizi bugün yalnız bırakmayan Bakanımıza teşekkür ediyorum. Onların destekleriyle bu tip organizasyonları yapabiliyoruz." diye konuştu.



- Ergin Ataman: "Saha avantajını kullanmak istiyoruz"



A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman ise Dünya Kupası Elemeleri'nde 3'te 3 yaptıklarını dile getirerek, "Sırbistan maçı çok önemli. Belgrad'daki maçı kazandık. Karşılaşmanın büyük bir bölümünde de çok iyi oynadık. Son periyotta ise Sırbistan, sonuna kadar bize direndi. Son 1 dakikada maçı kazandık. Saha avantajını kullanmak istiyoruz. Önceki iç saha maçlarında olduğu gibi coşkulu ve agresif bir savunmayla, taraftar desteğiyle karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. Sırbistan için de önemli bir maç. Üst üste 2 mağlubiyet, onlar için durumu kritik hale getirir. Hazırlığımızı yaptık. Çok fazla teknik ve taktiksel çalışma yapacak fırsatımız olmadı. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak, namağlup serimize devam etmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Sırbistan'a karşı ilk maçı kazanmanın çok önemli olduğunu vurgulayan Ataman, şöyle devam etti:



"İlk maçı kazanmamız, bizi biraz rahatlattı. Bunun anlamlı hale gelmesi için bu maçı da kazanmamız lazım. Bu grubu lider bitirip bir üst gruba çıkmak önemli. Bu puanları taşıyarak, bir üst gruba çıkmak istiyoruz. Zor bir maç bizi bekliyor. İlk maçta oynamayan oyuncular vardı. Onların oynamasını bekliyoruz. Özellikle Aleksa Avramovic, Sırbistan'ın en iyi oyun kurucularından biri. Çok iyi konsantre olmamız lazım. Belgrad'daki maçı unutup, bu maça odaklanmamız lazım. Sırbistan, oluşturduğu atmosferle çok net kazanacağımız maçı elimizden alıyordu. Üstünlüğümüzü sahaya yansıtmalıyız. Karşımızda iyi bir koç ve kaliteli oyuncular var. Sırbistan'ın en iyi kadrosuyla oynamayacağız. Bu, bizim de en iyi kadromuz değil. En iyi kadromuzla Avrupa Şampiyonası'nda onları yenmiştik. Kendimize güveniyoruz. Sert bir maç bizi bekliyor."



Ataman, Tarık Biberovic'in pencere maçlarında milli takıma büyük bir katkı verdiğini belirterek, "Tarık, Fenerbahçe Beko'da gösterdiği Avrupa Ligi performansıyla en iyi oyunculardan biri oldu. Hafif bir sakatlığı vardı. Malachi Flynn'ı da takıma adapte etmek istiyoruz. Tarık'ın bir süre sonra Türk olarak oynamasını bekliyoruz. Federasyonun çabaları var. Tarık'ı Türk yapabilirsek, Flynn'ın devşirme hakkını kullanacağız. Bu yüzden Flynn'ı da kadroya davet ettik. Tarık, büyük bir fedakarlıkla Belgrad'da oynadı. İyi de oynadı. Maçtan sonra sakatlığı vardı. Ben kendisiyle konuştum. Büyük bir özveri ile bu maçta oynayabileceğini söyledi. Kendisi uzun yıllardır Türkiye'de oynuyor. Ligde de Türk statüsünde oynuyor. Tarık, hepimiz kadar kendisi de bir Türk çocuğu. Takımı da yalnız bırakmadı. Fenerbahçe de bu konuda iyi niyet gösterdi. Şimdiki Fenerbahçe yönetimine teşekkür ediyorum. Milli takım, hepimizin. Bu takımı Dünya Kupası'na taşımak en büyük hedefimiz." diye konuştu.



- Cedi Osman: "Bu karşılaşma, ilk maça göre daha zor olacak"



A Milli Basketbol Takımı'nın kaptanı Cedi Osman, Sırbistan'a karşı gruptaki ilk maçı kazandıkları için çok mutlu olduklarını belirterek, "Güzel bir galibiyet oldu. İyi oynamıştık. Bu maç, daha önemli hale geldi. Bu karşılaşma, ilk maça göre daha zor olacak. Kazandığımız takdirde büyük bir avantaj yakalayacağız. Sırbistan'da ilk maçta oynamayan 1-2 oyuncu, bu karşılaşmada görev alabilecek. Taraftarımız önünde bu maçı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



İlk maçı kazandıkları için avantajlı bir konumda olduklarını dile getiren Cedi Osman, "İlk galibiyeti daha anlamlı hale getirmemiz için bu maçı da kazanmalıyız. Galibiyetler, bir sonraki gruba taşınıyor. Bu yüzden Sırbistan'ı yenersek büyük bir avantaj yakalayacağız." dedi.



Sırbistan'ı tanıdıklarını aktaran Cedi Osman, "Çok tecrübeli oyuncuları var. Karşımızda iyi bir takım var. Bu sabah ve akşam toplantılarımızı yaptık. Bu maça hazır olacağız." şeklinde konuştu.



