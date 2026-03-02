Leroy Sane'nin derbi hedefi

Galatasaray'ın yıldızlarından Leroy Sane'ye sakatlıktan sonra bir şeyler oldu! Juventus deplasmanında performansıyla hayal kırıklığı yaratan Alman futbolcu, ligdeki son Alanyaspor mücadelesinde de sahanın kötülerindendi.
Manchester City, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı gibi 1. sınıf takımlarda forma giyen Leroy Sane, 13 Aralık'taki Antalyaspor maçında 1 gol - 1 asistle oynadıktan sonra çıktığı 6 karşılaşmada skor katkısı yapamadı. Liverpool maçları öncesi teknik heyet, tecrübeli yıldızla özel olarak ilgilenecek.
Alman yıldız, sezonun ilk yarısında deplasmanda oynanan Fenerbahçe derbisinde ağları havalandırmıştı. Leroy Sane, Liverpool maçından önce de Beşiktaş derbisinde ağları havalandırarak çıkışa geçmek istiyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan 30 yaşındaki Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
