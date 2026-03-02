Mustafa Çulcu: 'Fenerbahçe'de kimse ne yaptığını bilmiyor'

Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi.
İşte Mustafa Çulcu'nun yazısı;
"İBİĞİ KESİK HOROZ GİBİ!"
"Fenerbahçe'de ne bir plan ne bir organizasyon, sahaya yansıyan olumlu hiçbir argüman yok. Oyuncular arasında inanılmaz kopukluk var. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Oyunu rakip alana hiç yıkamadılar. Pas oyununu hiç yapamadılar. İbiği kesik horoz gibi her topa basmaya çalışan bir Guendouzi var."
"BEN MAÇA BAKTIM MAÇ BANA BAKTI"
"Uzatmalarla birlikte ilk yarı 51 dakika. Ben maça baktım maç bana baktı! Antalyaspor'un elini kolunu sallayarak soldan giren Ballet'in getirdiği topla bir golü ve bir de şutu, Fenerbahçe'nin de araya girerek kaptığı toplarla Kerem'in biri uzaktan vurduğu yan ağlarda kalan ve bir de kaleci Julian'a teslim ettiği iki şut var. O kadar. "
"KRİZİ YÖNETECEK KİMSE KALMADI"
"Skriniar olmayınca saha içi lideri yok. Tedesco, yok ki ona da geçmiş olsun diyelim. Krizi yönetecek kimse kalmayınca en ufak rüzgârda savruluyor."
"BUZ GİBİ PENALTI ARADA ERİDİ"
Alper Akarsu çok sakin başlayan maçta ilk faulünü 15'te çaldı. İlginçtir o da faul değildi. İlk yarı sonunda toplam 13 faul oldu. Hakemler oyuncu sakatlıklarını niye sahada yaptırırlar derhal sedye çağırıp çıkartmazlar oyunu soğuturlar anlamış değilim. 55'te ikili mücadelede Paal, Mert'in ayağına basıyor net penaltı hakem görüyor vermiyor. VAR izliyor, girmiyor. Buz gibi penaltı arada eriyor kaynıyor gidiyor. Ligin kaderini belirleyen maçta vermediği penaltı hakem yönetiminin önüne geçti.
