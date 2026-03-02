01 Mart
Antalyaspor-Fenerbahçe
2-2
01 Mart
Samsunspor-Gaziantep FK
0-0
01 Mart
Gençlerbirliği-Kayserispor
0-0
01 Mart
BW Linz-WSG Tirol
2-3
01 Mart
E.Braunschweig-Preussen Muenster
1-2
01 Mart
Hertha Berlin-Nürnberg
2-1
01 Mart
Magdeburg-Karlsruher SC
1-3
01 Mart
Genk-Gent
3-0
01 Mart
Westerlo-Union St.Gilloise
0-0
01 Mart
Sporting Charleroi-Club Brugge
1-2
01 Mart
Cercle Brugge-FCV Dender EH
0-0
01 Mart
Altach-Rapid Wien
1-1
01 Mart
Austria Wien-LASK
2-2
01 Mart
RB Salzburg-Hartberg
0-0
01 Mart
Grazer AK-Ried
2-1
01 Mart
Wolfsberger AC-Sturm Graz
2-2
01 Mart
Lausanne-Basel
1-2
01 Mart
Grasshopper-Lugano
1-0
01 Mart
Young Boys-FC Zürich
3-0
01 Mart
Tondela-Santa Clara
2-2
01 Mart
Casa Pia-Moreirense
1-1
01 Mart
Rio Ave-Famalicao
0-0
02 Mart
PFC Sochi-S. Moskova
14:00
01 Mart
FK Akhmat-CSKA Moskova
1-0
01 Mart
Excelsior-Go Ahead Eagles
0-1
01 Mart
FC Twente-Feyenoord
2-0
01 Mart
FC Utrecht-Alkmaar
2-0
01 Mart
Elche-Espanyol
2-2
01 Mart
Ümraniye-Bandırmaspor
1-2
01 Mart
Sakaryaspor-Sarıyer
0-0
01 Mart
VfB Stuttgart-Wolfsburg
4-0
01 Mart
E. Frankfurt-Freiburg
2-0
01 Mart
Hamburger SV-RB Leipzig
1-2
01 Mart
Brighton-N. Forest
2-1
01 Mart
Fulham-Tottenham
2-1
01 Mart
M. United-C.Palace
2-1
01 Mart
Arsenal-Chelsea
2-1
01 Mart
Valencia-Osasuna
1-0
01 Mart
FC Volendam-FC Groningen
3-2
01 Mart
Real Betis-Sevilla
2-2
01 Mart
Girona-Celta Vigo
1-2
01 Mart
Sassuolo-Atalanta
2-1
01 Mart
Torino-Lazio
2-0
01 Mart
Roma-Juventus
3-3
01 Mart
Paris FC-Nice
1-0
01 Mart
Lille-Nantes
1-0
01 Mart
Lorient-Auxerre
2-2
01 Mart
Metz-Brest
0-1
01 Mart
Marsilya-Lyon
3-2
01 Mart
Rangers-Celtic
2-2

Mustafa Çulcu: "Fenerbahçe'de kimse ne yaptığını bilmiyor"

Spor yazarı Mustafa Çulcu, Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasını köşesinde değerlendirdi.

02 Mart 2026 08:52
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Mustafa Çulcu: 'Fenerbahçe'de kimse ne yaptığını bilmiyor'
Sabah Spor yazarı Mustafa Çulcu, Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmayı köşesinde değerlendirdi. 

İşte Mustafa Çulcu'nun yazısı;

"İBİĞİ KESİK HOROZ GİBİ!"

"Fenerbahçe'de ne bir plan ne bir organizasyon, sahaya yansıyan olumlu hiçbir argüman yok. Oyuncular arasında inanılmaz kopukluk var. Kimse ne yaptığını bilmiyor. Oyunu rakip alana hiç yıkamadılar. Pas oyununu hiç yapamadılar. İbiği kesik horoz gibi her topa basmaya çalışan bir Guendouzi var."

"BEN MAÇA BAKTIM MAÇ BANA BAKTI"

"Uzatmalarla birlikte ilk yarı 51 dakika. Ben maça baktım maç bana baktı! Antalyaspor'un elini kolunu sallayarak soldan giren Ballet'in getirdiği topla bir golü ve bir de şutu, Fenerbahçe'nin de araya girerek kaptığı toplarla Kerem'in biri uzaktan vurduğu yan ağlarda kalan ve bir de kaleci Julian'a teslim ettiği iki şut var. O kadar. "

"KRİZİ YÖNETECEK KİMSE KALMADI"

"Skriniar olmayınca saha içi lideri yok. Tedesco, yok ki ona da geçmiş olsun diyelim. Krizi yönetecek kimse kalmayınca en ufak rüzgârda savruluyor."

"BUZ GİBİ PENALTI ARADA ERİDİ"

Alper Akarsu çok sakin başlayan maçta ilk faulünü 15'te çaldı. İlginçtir o da faul değildi. İlk yarı sonunda toplam 13 faul oldu. Hakemler oyuncu sakatlıklarını niye sahada yaptırırlar derhal sedye çağırıp çıkartmazlar oyunu soğuturlar anlamış değilim. 55'te ikili mücadelede Paal, Mert'in ayağına basıyor net penaltı hakem görüyor vermiyor. VAR izliyor, girmiyor. Buz gibi penaltı arada eriyor kaynıyor gidiyor. Ligin kaderini belirleyen maçta vermediği penaltı hakem yönetiminin önüne geçti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
