Türkiye Kupası'nda son hafta maçları

Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselecek takımların belirleneceği maçlar 3, 4 ve 5 Mart tarihlerinde oynanacak.

02 Mart 2026 10:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta, 3 Mart Salı günü yapılacak 4 maçla başlayacak.
Kupada A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.

Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.

Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:

3 Mart Salı:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)

15.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)

4 Mart Çarşamba:

14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)

20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)

20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)

5 Mart Perşembe:

20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)

20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)

20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
