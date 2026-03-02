Türkiye Kupası'nda son hafta maçları

Kupada A Grubu müsabakaları 3 Mart Salı, B Grubu karşılaşmaları 5 Mart Perşembe, C Grubu maçları ise 4 Mart Çarşamba günü yapılacak.



Grup müsabakaları sonucunda, gruplarında ilk iki sırayı alan 6 takım ve en iyi 2 grup üçüncüsü 2 takım olmak üzere toplam 8 ekip, çeyrek finale yükselecek.



Türkiye Kupası'nda 4. ve son hafta maçlarının programı şöyle:



3 Mart Salı:



13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Fethiye İlçe)



15.30 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)



20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)



20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor (Başakşehir Fatih Terim)



4 Mart Çarşamba:



14.30 Erzurumspor FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Erzurum Kazım Karaberkir)



20.30 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Gaziantep)



20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Tüpraş)



20.30 Beyoğlu Yeni Çarşı-Kocaelispor (Atatürk Olimpiyat)



5 Mart Perşembe:



20.30 Hesap.com Antalyaspor-Samsunspor (Corendon Airlines Park Antalya)



20.30 ikas Eyüpspor-TÜMOSAN Konyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)



20.30 Aliağa Futbol-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Aliağa Atatürk)



20.30 Sipay Bodrum FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Bodrum İlçe)



