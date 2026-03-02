Galatasaray'da derbi için yoğun mesai

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Alanyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Yunus Akgün ile Roland Sallai'nin tedavileri sürüyor.
Her iki futbolcunun da Beşiktaş ile yapılacak derbi maçta sahada olmalarının planlandığı belirtildi.
Bu nedenle iki futbolcunun kupadaki Alanyaspor maçında oynamayacağı ve derbiye yetiştirilmeleri için yoğun mesai harcanacağı bildirildi.
OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor ile ligde oynanan maçın ardından iki futbolcunun durumuyla ilgili şu sözleri kullanmıştı:
"Juventus maçında Yunus'un ağrıları vardı. Bundan dolayı oynamadı. Yunus birçok maçı bu ağrılarla oynuyor. İğne ile oynadığı maçlar var. Her zaman takımı için büyük fedakarlık yapıyor. Bizim için çok önemli ve değerli bir oyuncu. Bu maçtan önce de ağrısı vardı. Fayda sağlayamayacağını düşündüğümüz için oynatmadık. Sallai de dünkü antrenmanda bir sakatlık yaşadı. İkisinin de Beşiktaş maçına hazır olacağını düşünüyorum."
