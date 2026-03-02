Beşiktaş yüksek uçuyor!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında istikrarsız sonuçlara imza atan Beşiktaş, şampiyonluk yarışından uzaklaşmış, taraftarını kahreden bir görüntü çiziyordu.
Ara transfer döneminde yapılan takviyeler kaliteyi artırdı, siyah beyazlı ekip eski günlerine geri döndü. Oh, Agbadou, Asllani, Olaitan ve Murillo toplam 6 gol ve 3 asistlik skora katkısı sağlarken, Beşiktaş bu periyotta 4 galibiyet ve 1 beraberlik aldı.
MAĞLUBİYETİ YOK
Konyaspor'u 2-1, Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi 4-0 ve son olarak Kocaelispor'u 1-0'lık skorla mağlup eden, Beşiktaş, Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı.
46 puanla 4. sıraya yerleşen Kartal, diğer büyükler Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un aksine daha istikrarlı bir performans sergiledi. Gözler şimdi Galatasaray maçında...
Beşiktaş derbiyi de kayıpsız atlatıp yükselişi sürdürmek istiyor.
