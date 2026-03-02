02 Mart
Beşiktaş'ın hucüm cephesi: Kornerler!

Son dönemlerde kornerden bulduğu goller ile dikkat çeken Beşiktaş, bu istatistiği ile ön plana çıkıyor.

Beşiktaş'ın hucüm cephesi: Kornerler!
Süper Ligde eski günlerine dönmeye çalışan Beşiktaş'ta bir istatistik göze çarpıyor.

Siyah- beyazlı ekip skor yapmakta tıkandığı anlarda kornerden buldukları goller ile fark yaratıyor.

KÖŞEDEN 8 GOL BULDULAR

Geçen hafta kaptan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Ndidi kafa golüyle Göztepe savunmasının kilidini açmıştı.

Siyah-beyazlı takım bu hafta ise Vaclav Cerny'nin kullandığı kornerde Agbadou'nun kafa golüyle Kocaeli'den zaferle döndü.

İdmanda çalışılmış organizasyonların meyve vermesi, teknik heyeti sevindirdi.
 ''DURAN TOP ÇALIŞIYORUZ''

Kartal bu sezon Kocaelispor'a attığı golle birlikte 13'üncü kez duran toptan fileleri havalandırdı.

Siyah-beyazlı takımın kornerden attığı gol sayısı ise 8'e yükseldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz, 90 dakika sonrası yaptığı açıklamada "Duran top işine çok kafa yoruyoruz" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
