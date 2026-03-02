Beşiktaş'ın hucüm cephesi: Kornerler!

Süper Ligde eski günlerine dönmeye çalışan Beşiktaş'ta bir istatistik göze çarpıyor.
Siyah- beyazlı ekip skor yapmakta tıkandığı anlarda kornerden buldukları goller ile fark yaratıyor.
KÖŞEDEN 8 GOL BULDULAR
Geçen hafta kaptan Orkun Kökçü'nün kullandığı köşe vuruşunda Ndidi kafa golüyle Göztepe savunmasının kilidini açmıştı.
Siyah-beyazlı takım bu hafta ise Vaclav Cerny'nin kullandığı kornerde Agbadou'nun kafa golüyle Kocaeli'den zaferle döndü.
İdmanda çalışılmış organizasyonların meyve vermesi, teknik heyeti sevindirdi.
''DURAN TOP ÇALIŞIYORUZ''
Kartal bu sezon Kocaelispor'a attığı golle birlikte 13'üncü kez duran toptan fileleri havalandırdı.
Siyah-beyazlı takımın kornerden attığı gol sayısı ise 8'e yükseldi.
Teknik direktör Sergen Yalçın'ın yardımcısı Murat Kaytaz, 90 dakika sonrası yaptığı açıklamada "Duran top işine çok kafa yoruyoruz" ifadelerini kullandı.
