Micov: 'Pozzecco oyunculara öz güven ve mantalite aşıladı'

Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı Sportif Direktörü ve aynı zamanda eski Galatasaray oyuncusu Vladimir Micov, takımın yükselen form grafiğine direkt etkisi olan koç Gianmarco Pozzecco hakkında konuştu. Kısa sürede çok şeyin değiştiğini belirten Micov, tamamıyla kökten bir farklılık yerine psikolojik değişimler yaptıklarını belirtti.



"POZİTİF ANLAMDA ÇILGIN"



Başantrenör Gianmarco Pozzecco hakkında konuşan Vladimir Micov, "Koç Pozzecco'yu İtalya'daki oyunculuk günlerimden beri biliyorum ve onu çok beğeniyorum. Bizim için özellikle bu süreçte mükemmel bir koç. Herkesin gördüğü gibi çok enerjik bir adam. Pozitif anlamda 'Çılgın' ve enerjik bir yaklaşımı var. Onunla her gün konuşuyoruz."



"BUĞRAHAN VE CAN'I AYAĞA KALDIRDI"



Türk oyuncuların performans artışını da koç Pozzecco'ya bağlayan Sırp sportif direktör, "Can (Korkmaz) ve Buğrahan'a (Tuncer) kesinlikle daha çok öz güven kattık. Onlarla konuştum, 'Türk oyuncuların ne durumda olduğunu biliyorum' dedim. Çoğu bir nevi mutsuzdu veya sahada hayal kırıklığına uğramış durumdaydı. Takımda büyük bir rolleri yoktu, dürüstçe talep ettikleri veya bekledikleri role sahip değillerdi. Ancak yeni koçla birlikte işler değişti, bunu söylüyorum çünkü her idmanı izliyorum." dedi.



ÖZ GÜVEN TAZELEMESİ



Koç Pozzecco'nun oyunculara saha içinde özgürlük verdiğini ve bunun meyvesini oyunculardaki öz güven artışından aldığını belirten Vladimir Micov, takımın kendine güveninin en üst seviyeye çıktığını belirtti. "Elbette nasıl oynayacaklarını biliyorlardı ama bir nevi öz güvenleri yoktu. Ayrıca biraz dışa kapalı ve utangaçlardı. Sahada sanki hata yapmamak için özellikle çabalıyorlardı. Koç ise onlara biraz öz güven aşıladı, biraz daha büyük bir rol verdi. Böylece yetenekleri su yüzüne çıktı."



MANTALİTE DEĞİŞİMİ



Takımın yapısını ve oyuncuları değil, mentaliteyi değiştirdiklerini söyleyen Micov, "Yine de söylemek istediğim şey şu, sonuçta biz bu takımın yarısını değiştirmedik. Yani 'Vlado geldi, yeni bir koç getirdi, dört oyuncuyu gönderdi, beş oyuncu getirdi' gibi bir şey olmadı. Biz sadece 'Yaklaşımı' değiştirmeye çalıştık. Sadece John Petrucelli'yi getirdik ama onu getirerek 'Bir ligin en skorerini' getirmiş olmadık. Biz o dönem biraz mantaliteyi, yaklaşımı ve bakış açısını değiştirmeye çalıştık. Buna yeni koçun felsefesi de eklendi. Ve Türk oyuncular özelinde söylediğim gibi takıma biraz daha öz güven ve özgürlük verdik. Koç da oyunculara inandığını gösterdi, hepsi bu. Tabii ki şu an kazanıyoruz, dolayısıyla yaptığımız şeyler sonuç veriyor." dedi.