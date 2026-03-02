Harun Erdenay: 'Wade Baldwin önemli bir seçenekti'

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, konuk olduğu programda Türkiye A Milli Takımı hakkında açıklamalarda bulundu. Devşirme oyuncu konusunda başka alternetiflerin de değerlendirildiğini ancak Malachi Flynn'de karar kılındığını ifade etti.
Devşirme oyuncu kapsamında Bahçeşehir Koleji'nin guard oyuncusu Malachi Flynn, Türk vatanadaşı olarak, Türkiye Basketbol A Milli Takımı kadrosuna alınmıştı.
Devşirme oyuncu statüsünde Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin'in de düşünüldüğünü söyleyen eski Milli basketbolcu Erdenay:
"Wade Baldwin geçen sene düşünüldü. Sonuçta tabii ki koçun kararı önemli. Başkanla beraber istişare edip karar veriyorlar. Takımın hangi tip oyuncuya ihtiyacı olacağı da önemli. O yüzden Malachi Flynn'i seçtik. Bu bir seçim meselesi. Her iki oyuncu da iyi oyuncu."
Wade Baldwin bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta ortalama 23.3 dakika parkede kalırken, 13 sayı, 3.1 ribaund ve 5.5 asist ortalaması yakaladı.
Devşirme oyuncu kapsamında Bahçeşehir Koleji'nin guard oyuncusu Malachi Flynn, Türk vatanadaşı olarak, Türkiye Basketbol A Milli Takımı kadrosuna alınmıştı.
Devşirme oyuncu statüsünde Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin'in de düşünüldüğünü söyleyen eski Milli basketbolcu Erdenay:
"Wade Baldwin geçen sene düşünüldü. Sonuçta tabii ki koçun kararı önemli. Başkanla beraber istişare edip karar veriyorlar. Takımın hangi tip oyuncuya ihtiyacı olacağı da önemli. O yüzden Malachi Flynn'i seçtik. Bu bir seçim meselesi. Her iki oyuncu da iyi oyuncu."
Wade Baldwin bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta ortalama 23.3 dakika parkede kalırken, 13 sayı, 3.1 ribaund ve 5.5 asist ortalaması yakaladı.
Malachi Flynn ise Bahçeşehir Koleji formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta ortalama 29.2 dakika oynadı. Bu maçlarda 16.6 sayı, 3.4 ribaund ve 4.1 asist ortalaması elde etti.