02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Harun Erdenay: "Wade Baldwin önemli bir seçenekti"

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, A Milli Basketbol Takımı'nın devşirme oyuncu seçimi hakkında konuştu.

calendar 02 Mart 2026 11:38
Haber: Eurohoops, Fotoğraf: X.com
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Harun Erdenay, konuk olduğu programda Türkiye A Milli Takımı hakkında açıklamalarda bulundu. Devşirme oyuncu konusunda başka alternetiflerin de değerlendirildiğini ancak Malachi Flynn'de karar kılındığını ifade etti.

Devşirme oyuncu kapsamında Bahçeşehir Koleji'nin guard oyuncusu Malachi Flynn, Türk vatanadaşı olarak, Türkiye Basketbol A Milli Takımı kadrosuna alınmıştı.

Devşirme oyuncu statüsünde Fenerbahçe Beko'dan Wade Baldwin'in de düşünüldüğünü söyleyen eski Milli basketbolcu Erdenay:

"Wade Baldwin geçen sene düşünüldü. Sonuçta tabii ki koçun kararı önemli. Başkanla beraber istişare edip karar veriyorlar. Takımın hangi tip oyuncuya ihtiyacı olacağı da önemli. O yüzden Malachi Flynn'i seçtik. Bu bir seçim meselesi. Her iki oyuncu da iyi oyuncu."

Wade Baldwin bu sezon Fenerbahçe Beko formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 41 maçta ortalama 23.3 dakika parkede kalırken, 13 sayı, 3.1 ribaund ve 5.5 asist ortalaması yakaladı.

Malachi Flynn ise Bahçeşehir Koleji formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 37 maçta ortalama 29.2 dakika oynadı. Bu maçlarda 16.6 sayı, 3.4 ribaund ve 4.1 asist ortalaması elde etti.
 
  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
