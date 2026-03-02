ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarının ardından, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan İran'ın turnuvadaki durumu tartışma konusu oldu. Artan jeopolitik gerilim, hem güvenlik hem de seyahat kısıtlamaları açısından soru işaretleri doğurdu.
FIFA Genel Sekreteri Mattias Grafström yaptığı açıklamada, "Odak noktamız herkesin katıldığı güvenli bir Dünya Kupası düzenlemektir" ifadelerini kullandı. FIFA'ya yakın kaynaklar ise şu aşamada planlarda bir değişiklik olmadığını belirtiyor.
İran Futbol Federasyonu Başkanı Mehdi Taj ise yerel medyaya yaptığı açıklamada, "Bu saldırıdan sonra Dünya Kupası'nı umutla beklemek zor" diyerek katılım konusunda kararın spor otoritelerine ait olacağını söyledi.
ABD İran'ı Engelleyebilir mi?
ABD yönetimi, Dünya Kupası için sporculara ve teknik heyetlere sınırlı istisnalar tanıyabileceğini daha önce belirtmişti. Ancak vize süreçlerinde ulusal güvenlik gerekçesiyle ret kararları verilebildiği biliniyor.
Beyaz Saray Dünya Kupası görev gücü başkanı Andrew Giuliani, geçmişte "Her vize kararı bir ulusal güvenlik kararıdır" açıklamasını yapmıştı. Bu durum, teorik olarak ABD'nin bir takımı veya bireyleri engelleme ihtimalini gündemde tutuyor.
İRAN ÇEKİLİRSE FIFA NE YAPAR?
FIFA yönetmeliklerine göre, bir üye federasyonun çekilmesi veya ihraç edilmesi durumunda karar tamamen FIFA'nın takdirine bırakılıyor. Olası senaryolar:
G Grubu'nun üç takımlı olarak oynatılması
İran'ın yerine başka bir federasyonun davet edilmesi
İran'ın G Grubu'ndaki maçlarını ABD'de oynaması planlanıyor:
15 Haziran – Yeni Zelanda (Los Angeles, SoFi Stadyumu)
21 Haziran – Belçika (Los Angeles)
26 Haziran – Mısır (Seattle, Lumen Field)
Yerine bir takım belirlenmesi halinde ise Asya elemelerindeki sıralama, kıtalararası play-off sonuçları ya da FIFA'nın özel kararı belirleyici olabilir. Ancak zamanlama nedeniyle böyle bir değişiklik ciddi lojistik zorluklar doğuracaktır.
Modern Dünya Kupası tarihinde elemeleri geçtikten sonra turnuvadan çekilen bir ülke örneği bulunmuyor. Son benzer durum 1950'de yaşanmıştı.
Yakın dönemde ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Meksika temsilcisi Leon'un ihraç edilmesi sonrası son anda play-off düzenlenmişti. Ancak Dünya Kupası organizasyonunun ölçeği çok daha büyük olduğu için benzer bir çözüm daha karmaşık olacaktır.
EV SAHİPLİĞİ TEHKİKEDE Mİ?
Uzmanlara göre ABD'nin ev sahipliğinin riske girmesi olası görünmüyor. FIFA'dan şu ana kadar maç yerlerinin değiştirilmesine yönelik bir sinyal gelmedi. Ayrıca geniş çaplı bir uluslararası boykot çağrısı da bulunmuyor.
Dünya Kupası belirsizliği: İran!
