Sezon ortasında Cleveland Cavaliers'a takaslanan James Harden, kariyerinin son dönemine yaklaşırken geleceğine dair samimi açıklamalarda bulundu.



Tecrübeli oyun kurucu, HoopsHype'tan Michael Scotto'ya verdiği röportajda yaşının farkında olduğunu ancak Doğu Konferansı'nın iddialı ekiplerinden Cavaliers'a üst düzey katkı sunmaya odaklandığını belirtti.



2026 Takas Dönemi son tarihi öncesinde arka alan rotasyonunda değişikliğe gitme kararı alan Cleveland Cavaliers, Doğu Konferansı'ndaki şampiyonluk yarışını güçlendirmek amacıyla Los Angeles Clippers ile anlaşarak James Harden'ı kadrosuna katmıştı.



Doğu Konferansı'na dönüşünün ardından Harden, Cavaliers formasıyla çıktığı 8 maçta maç başına 19.3 sayı, 8 asist ve 5.1 ribaund ortalamaları yakalayarak etkili performans sergiledi.



Ağustos ayında 37 yaşına girecek olan yıldız guard, kariyerinin sonuna yaklaştığının bilincinde.



Harden, emeklilikle ilgili şu ifadeleri kullandı:



"Emekliliğin yaklaştığını biliyorum. Umarım düşündüğümüzden biraz daha geç olur ama bu bir gerçek. Herkes bir noktada bu süreci yaşamak zorunda."



Deneyimli oyuncu sözlerini şöyle sürdürdü:



"Vücudumu formda tutmaya ve iyi oynamaya devam etmeye çalışıyorum. Önümüzdeki birkaç yılda neler olacağını göreceğiz. Maç maç ilerleyip anın kıymetini bilmek istiyorum."



Harden, eski takımı Brooklyn Nets'e karşı alınan galibiyette 22 sayı, 9 ribaund ve 8 asistlik performansıyla triple-double'a yaklaşırken Cavaliers'ın en skorer ismi oldu.



