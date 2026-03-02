02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Joel Embiid en az 3 maç yok

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sağ oblik kasında (karın yan bölgesi) zorlanma yaşadı ve en az üç maç sahalardan uzak kalacak.

calendar 02 Mart 2026 13:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Joel Embiid en az 3 maç yok
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid, sağ oblik kasında (karın yan bölgesi) zorlanma yaşadı ve en az üç maç sahalardan uzak kalacak.

PHLY Sports'tan Derek Bodner'ın haberine göre Embiid, Miami Heat karşısında perşembe günü oynanan maçta sakatlandı. Görünür şekilde rahatsız olmasına rağmen mücadeleyi bırakmayan yıldız pivot, karşılaşmanın kritik anında attığı isabetle galibiyette önemli rol oynadı.

Bu sezon yalnızca 33 maçta forma giyebilen Embiid, yıl boyunca diz problemleri nedeniyle sık sık kenarda kaldı. 76ers yönetimi, yıldız oyuncunun sağlığını dikkatle yöneterek playofflara hazır olmasını hedefliyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.