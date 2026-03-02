02 Mart
Trabzonspor'da sakatlık: Nwaiwu

Trabzonspor, Chibuike Nwaiwu'nun sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Trabzonspor'da sakatlık: Nwaiwu
Trabzonspor, stoper Christian Nwaiwu'nun Karagümrük maçında sakatlandığını duyurdu.

Bordo mavili takımın Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu'nun 24. haftasında oynadığımız Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan futbolcumuz Chibuike Nwaiwu'nun yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sol uyluk iç kas grubunda kanama ve ödem saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

