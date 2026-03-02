02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Real Madrid'de Mbappe'nin sakatlığı sonrası kriz!

Real Madrid'in yıldız ismi Kylian Mbappe için yaşadığı sakatlıkların ardından dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

calendar 02 Mart 2026 16:13
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe hakkında İspanya'dan dikkat çeken bir iddia geldi.

Cadena SER'in aktardığı bilgilere göre; başarılı futbolcu, dizindeki sorunun büyümesinden ve sürecin uzamasından en büyük sorumlu olarak Madrid ekibinin sağlık ekibini görüyor.

Marca'da yer alan habere göre, yaşadığı sakatlıklardan sağlık heyetini sorumlu gören Mbappe, diziyle ilgili ikinci bir görüş almak için Fransa'ya gidecek.

YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDI

Kulüp yöneticilerinin, sağlık biriminin diz sorununu yanlış teşhis ettiğini ve bu nedenle doğru tedaviyi uygulayamadığını düşündüğü öne sürüldü.

Öte yandan Arbeloa ve Fransız yıldızın da bu olayda sorumlu olduğu aktarıldı. Mbappe'nin özellikle aralık ayında Cristiano Ronaldo'ya ait olan bir takvim yılı içindeki gol rekoruna ulaşmak için kendini fazla zorladığı ve sezon içinde zaman zaman sınırlarını aşarak oynadığı da vurgulandı.

SEZON PERFORMANSI

2025/26 sezonunda Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 33 maça çıkan Kylian Mbappe, 38 gol ve 6 asistlik çarpıcı bir performansa imza attı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
