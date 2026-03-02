02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Tırhandil Cup 4. ayak etabı tamamlandı

Bodrum'un geleneksel ahşap teknesi tırhandilin yaşatılması amacıyla organize edilen Tırhandil Cup'ta 4. ayak koşuldu.

calendar 02 Mart 2026 16:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum'un geleneksel ahşap teknesi tırhandilin yaşatılması ve denizcilik kültürünün gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlenen Tırhandil Cup Kış Trofesi'nin dördüncü ayağı, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde gerçekleştirildi. 10 teknenin katıldığı yarış trofenin en uzun parkuru olmasıyla öne çıktı.

Bodrum Kalesi önünden verilen startın ardından filonun rotası Karaada ve Göçek Adası dönüşlü olarak belirlendi. Toplam 22 millik zorlu etap, hızın yanı sıra rota bilgisi, rüzgar okuma becerisi ve ekip uyumunu da ön plana çıkardı. Yarışın finişi yine Bodrum Kalesi önünde alınırken, tarihi yarımadanın silueti eşliğinde tamamlanan etap görsel olarak etkileyici bir atmosfer sundu.

Yarışta 4'üncü ayak genel klasmanda; Whisper S, Hızır 1, Beliz G dereceye girdi.
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
