Trabzonspor'un kupa kadrosunda 4 eksik

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında salı günü RAMS Başakşehir ile deplasmanda karşılaşacak.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Ozan Ergün'ün düdük çalacağı mücadeleyi A Spor naklen yayımlayacak.
Grupta oynadığı 3 müsabakada 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alarak 6 puan elde eden bordo-mavililer, aynı puanda olduğu rakibi RAMS Başakşehir'in averajla önünde 3. sırada yer alıyor.
Karadeniz ekibinde, sakatlıkları bulunan Chibuike Nwaiwu, Edin Visca ve Tim Jabol-Folcarelli'nin yanı sıra Andre Onana, RAMS Başakşehir karşısında forma giyemeyecek.
İşte Trabzonspor'un Başakşehir maçı kamp kadrosu:
