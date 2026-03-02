Napoli'de De Bruyne için dönüş ihtimali!

Napoli'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kevin De Bruyne, bu hafta geri dönebilir.



La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, ekim ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Belçikalı yıldızın fiziksel durumunun beklenenden daha iyi olduğu belirtildi. 34 yaşındaki futbolcu, cuma günü oynanacak Torino maçının kadrosunda yer alabilir.



Yaz transfer döneminde Manchester City'den Napoli'ye giden Kevin De Bruyne, sakatlığından önce İtalyan ekibinde 11 maçta süre buldu ve 4 gol, 2 asist yaptı.



