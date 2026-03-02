02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Napoli'de De Bruyne için dönüş ihtimali!

Napoli'de sakatlığı bulunan Kevin De Bruyne, Torino ile oynanacak maçın kadrosunda yer alabilir.

calendar 02 Mart 2026 15:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Napoli'de sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kalan Kevin De Bruyne, bu hafta geri dönebilir.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, ekim ayından bu yana sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Belçikalı yıldızın fiziksel durumunun beklenenden daha iyi olduğu belirtildi. 34 yaşındaki futbolcu, cuma günü oynanacak Torino maçının kadrosunda yer alabilir.

Yaz transfer döneminde Manchester City'den Napoli'ye giden Kevin De Bruyne, sakatlığından önce İtalyan ekibinde 11 maçta süre buldu ve 4 gol, 2 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
