Russell: 'İlginç yarışlar bizi bekliyor'

Mercedes F1 takımının deneyimli pilotu George Russell, yeni araçların bazı pistlerde olağan dışı durumlara sebebiyet verebileceğini aktardı.



2026'da yürürlüğe girecek yeni güç ünitesi kurallarıyla birlikte toplam gücün %50'si güçlendirilmiş bataryalardan sağlanacak. Bu durum, pilotların enerji geri kazanımı konusunda çok daha fazla rol üstlenmesini gerektiriyor.



Bahreyn'deki ve Kanada'daki gibi sert frenleme noktalarına sahip pistlerde bu süreç daha kolay olacak. Ancak Avustralya'daki ve Suudi Arabistan'daki gibi uzun düzlükleri akıcı virajlarla birleşen pistlerde pilotlar enerjiyi kolayca geri kazanamayacak. Bu da farklı sürüş stillerini zorunlu kılacak.



Mercedes pilotu George Russell, pilotların regülasyonlara en uygun sürüş tarzını bulmaya çalışacağı bir 'ilginç bir durum' yaşanacağını düşünüyor.



"UZUN DÜZLÜKLERDE FARKLI BİR DURUM GÖREBİLİRİZ"



Russell, 2026'da öndeki aracı takip etmenin kolaylaşıp kolaylaşmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle olabilir, çünkü araçlarda daha az aerodinamik yük var ve bu da daha az hava türbülansı demek."



Bilinmezliklerin yarış gidişatına önemli ölçüde etki edeceğini söyleyen 28 yaşındaki pilot, "Bence bu yıl ile önceki dönem arasındaki en büyük fark, araçlar ve sürücüler arasındaki enerji kullanım değişkenliği olacak. Bu da muhtemelen aerodinamik türbülans etkisinden çok daha belirleyici olacak. Dolayısıyla farklı bir yarış tarzı göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle Melbourne ve Cidde gibi çok sayıda uzun düzlük içeren pistlerde yarışlar oldukça ilginç olabilir." şeklinde konuştu.



