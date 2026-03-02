02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Russell: "İlginç yarışlar bizi bekliyor"

Mercedes'in Britanyalı pilotu George Russell, yeni araçların güç ünitesi tasarımı nedeniyle ilginç yarışların ortaya çıkabileceğini belirtti.

Mercedes F1 takımının deneyimli pilotu George Russell, yeni araçların bazı pistlerde olağan dışı durumlara sebebiyet verebileceğini aktardı.

2026'da yürürlüğe girecek yeni güç ünitesi kurallarıyla birlikte toplam gücün %50'si güçlendirilmiş bataryalardan sağlanacak. Bu durum, pilotların enerji geri kazanımı konusunda çok daha fazla rol üstlenmesini gerektiriyor.

Bahreyn'deki ve Kanada'daki gibi sert frenleme noktalarına sahip pistlerde bu süreç daha kolay olacak. Ancak Avustralya'daki ve Suudi Arabistan'daki gibi uzun düzlükleri akıcı virajlarla birleşen pistlerde pilotlar enerjiyi kolayca geri kazanamayacak. Bu da farklı sürüş stillerini zorunlu kılacak.

Mercedes pilotu George Russell, pilotların regülasyonlara en uygun sürüş tarzını bulmaya çalışacağı bir 'ilginç bir durum' yaşanacağını düşünüyor.

"UZUN DÜZLÜKLERDE FARKLI BİR DURUM GÖREBİLİRİZ"

Russell, 2026'da öndeki aracı takip etmenin kolaylaşıp kolaylaşmayacağı sorusuna şöyle yanıt verdi: "Kesinlikle olabilir, çünkü araçlarda daha az aerodinamik yük var ve bu da daha az hava türbülansı demek."

Bilinmezliklerin yarış gidişatına önemli ölçüde etki edeceğini söyleyen 28 yaşındaki pilot, "Bence bu yıl ile önceki dönem arasındaki en büyük fark, araçlar ve sürücüler arasındaki enerji kullanım değişkenliği olacak. Bu da muhtemelen aerodinamik türbülans etkisinden çok daha belirleyici olacak. Dolayısıyla farklı bir yarış tarzı göreceğimizi düşünüyorum. Özellikle Melbourne ve Cidde gibi çok sayıda uzun düzlük içeren pistlerde yarışlar oldukça ilginç olabilir." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
