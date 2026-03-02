02 Mart
Muğlaspor zirve yarışından uzaklaşıyor

TFF 3. Ligi şampiyon tamamlayıp 2. Lige yükselen Muğlaspor, zirveden uzaklaşıyor.

2'nci Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda 24Erzincanspor'la golsüz berabere kalan Muğlaspor son iki maçtır yaşadığı kayıpların ardından zirveden uzaklaştı.

Önceki hafta evinde İskenderunspor'la 0-0 berabere kalıp liderlik koltuğunu tekrar Batman Petrolspor'a devreden yeşil-beyazlılar, uzak Erzincan deplasmanından da aynı skorla dönerek bir maçı eksik şekilde zirvenin 3 puan gerisine düştü.

SERİ DEVAM EDİYOR

Ege temsilcisi iki haftadır kazanamamasına rağmen yenilmeme serisini ise 17 maça çıkardı.

En son deplasmanda Adana 01 FK'ya 2-1 kaybeden Muğlaspor 17 müsabakada 12 galibiyet alıp 5 kez rakipleriyle yenişemedi.

Teknik direktör Besim Durmuş, art arda alınan beraberliklerin üzücü olduğunu ancak şampiyonluk yolunda moral bozmadıklarını söyledi.

RAKİP AYNI

Muğlaspor bu hafta evinde son yenilgisini aldığı Adana 01 FK ile karşı karşıya gelecek.

