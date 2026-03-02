02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Khris Middleton, Mavericks'ten buyout talep etmeyecek

Tecrübeli kanat oyuncusu Khris Middleton, Dallas Mavericks ile sözleşme feshi (buyout) yoluna gitmeyecek ve sezonu Dallas'ta tamamlamayı planlıyor.

calendar 02 Mart 2026 13:30
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Khris Middleton, Mavericks'ten buyout talep etmeyecek
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tecrübeli kanat oyuncusu Khris Middleton, Dallas Mavericks ile sözleşme feshi (buyout) yoluna gitmeyecek ve sezonu Dallas'ta tamamlamayı planlıyor.

Sözleşmesinin son yılında bulunan Middleton, yaz döneminde serbest oyuncu statüsüne geçecek.

Daha önce birçok playoff takımının, olası bir buyout durumunda Middleton ile ilgilenebileceği konuşuluyordu. Ancak bu kararın ardından söz konusu takımlar alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacak.

Playoff kadrosunda yer alabilmek için oyuncuların 1 Mart Pazar gününe kadar serbest bırakılmış olması gerekiyor. Bu tarihten sonra kadrodan çıkarılan oyuncular, bu sezonki playofflarda forma giyemeyecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.