Tecrübeli kanat oyuncusu Khris Middleton, Dallas Mavericks ile sözleşme feshi (buyout) yoluna gitmeyecek ve sezonu Dallas'ta tamamlamayı planlıyor.



Sözleşmesinin son yılında bulunan Middleton, yaz döneminde serbest oyuncu statüsüne geçecek.



Daha önce birçok playoff takımının, olası bir buyout durumunda Middleton ile ilgilenebileceği konuşuluyordu. Ancak bu kararın ardından söz konusu takımlar alternatif isimlere yönelmek zorunda kalacak.



Playoff kadrosunda yer alabilmek için oyuncuların 1 Mart Pazar gününe kadar serbest bırakılmış olması gerekiyor. Bu tarihten sonra kadrodan çıkarılan oyuncular, bu sezonki playofflarda forma giyemeyecek.



