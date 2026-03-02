İşte Formula 1 2026 sezonunda mücadele edecek takımlar!

Formula 1, 10 yıl aranın ardından 2026 sezonuyla birlikte tekrar 11 takımın mücadelesine sahne olacak. Cadillac ve Audi gibi Formula 1 sahnesine yeni giriş yapan takımlar olduğu gibi, yarım asırdan uzun bir süre pistlerde yer alan Ferrari ve Mclaren gibi takımlar, şampiyonluk mücadelesi verecek. Yeni araçlarla kıyasıya rekabetin farklı boyutlara taşınacağı 2026 sezonunun takımlarına yakından inceliyoruz. İşte Formula 1 2026'da yer alacak takımlar:





McLaren

Pek çok farklı yarış serisinde iz bırakan McLaren'ın F1 karnesi hayranlık uyandırıcı: 13 Sürücüler ve 10 Markalar Şampiyonluğu. Tüm bunlar, Yeni Zelandalı Bruce McLaren olmasaydı mümkün olmazdı. 1963'te kurulan ekip, sadece üç yıl sonra kurucusunun direksiyon başında olduğu tek bir araçla piste çıktı. İlk galibiyetini 1968 Belçika GP'sinde alan takım, 1970'te Bruce McLaren'ın trajik ölümüyle sarsıldı. Bugün F1'in en eski ikinci takımı olan McLaren; Lauda, Prost ve Senna gibi efsanelerle 200'den fazla galibiyete imza atarak mirasını yaşatıyor.





Mercedes

McLaren hep aynı isimle kalsa da Mercedes için durum farklı. 1954 ve 1955'te Fangio ile yarıştıktan sonra uzun süre spordan çekilen "Gümüş Oklar"ın bugünkü temelleri 1970'te kurulan Tyrrell'e dayanıyor. Takım; BAR (1998) ve Honda (2006-2008) dönemlerinden geçtikten sonra, Ross Brawn'ın takımı 1 pounda satın alıp Jenson Button ile şampiyon yaptığı o meşhur "peri masalını" (Brawn GP) yaşadı. 2010'da Mercedes tarafından satın alınan ekip, Hamilton ve Rosberg ile 8 Markalar, 7 Sürücüler şampiyonluğu kazanarak modern dönemi domine etti. 130 yarış galibiyetiyle modern zamanların en başarılı takımı konumunda.





Red Bull

Modern dönemin en başarılı takımlarından biri olan Red Bull'un kökeni, efsane pilot Jackie Stewart'ın 1997'de kurduğu Stewart Grand Prix'ye dayanıyor. Önce Ford tarafından satın alınıp Jaguar (2000) adını alan ekip, 2004'te içecek devi Red Bull tarafından satın alındı. 2005'te piste çıkan Red Bull Racing; Sebastian Vettel ve Max Verstappen ile toplamda 8 Sürücüler ve 6 Markalar şampiyonluğu elde ederek bir dev haline geldi. Geçmişinde 6 takımlar ve 8 pilotlar şampiyonluğu bulunuyor. 124 yarış galibiyetiyle bu alanda 4. sırada yer alıyor.





Ferrari

F1 denince akla gelen ilk isim olan "Şahlanan At", sporun başladığı 1950 yılından bu yana her sezon yarışan tek takım olma onuruna sahip. Alberto Ascari'den Michael Schumacher'e kadar tarihin en büyük pilotlarını ağırlayan İtalyan ekip, ikonik kırmızı rengi ve tutkulu taraftarlarıyla (Tifosi) F1'in kalbi konumunda. Son şampiyonluklarını 2007 (Sürücüler) ve 2008 (Markalar) yıllarında almış olsalar da, zirveye dönme arzuları her zamankinden daha güçlü. Formula 1 tarihinin 248 zaferle en çok yarış kazanan takımı olan Ferrari, 16 takımlar ve 15 pilotlar şampiyonluğuna sahip.





Williams

1977'de Frank Williams ve Patrick Head tarafından kurulan İngiliz ekibi, ilk büyük başarısını sadece iki yıl sonra, 1980'de Alan Jones ile çifte şampiyonluk yaşayarak kazandı. 80'ler ve 90'larda Mansell, Hill ve Villeneuve gibi isimlerle fırtına gibi esen takım, zamanla rakiplerinin gerisinde kaldı. 2020'de Dorilton Capital'e satılan Williams, James Vowles liderliğinde eski görkemli günlerine dönmeye çalışıyor. Tarihinde 9 takımlar, 7 de pilotlar şampiyonluğu bulunan efsane takım 114 galibiyetle F1 tarihinde en çok zafer kazanan 5. takım konumunda.





Racing Bulls

Bugün Red Bull'un kardeş takımı olarak bilinen ekibin kökleri, 1985-2005 arası yarışan Minardi'ye uzanıyor. Red Bull'un satın almasıyla genç yetenekleri yetiştirmek için Toro Rosso (2006) adını alan takım, daha sonra AlphaTauri (2020) ve kısa bir süreliğine RB oldu. 2025 itibarıyla Racing Bulls adını alan ekip; Vettel, Verstappen ve Sainz gibi yıldızları spora kazandırmasıyla biliniyor.





Aston Martin

İngiliz motor sporlarının ikonu olan Aston Martin, aslında ilk kez 1959'da F1'e girmiş ancak kısa süre sonra çekilmişti. Bugün Lawrence Stroll'ün sahibi olduğu takımın serüveni 1991'de Jordan olarak başladı. Sırasıyla Midland, Spyker ve 10 yıl boyunca Force India isimleriyle yarışan ekip, 2018'de Lawrence Stroll liderliğindeki konsorsiyum tarafından Racing Point olarak devralındı ve 2021'de Aston Martin ismiyle pistlere görkemli bir dönüş yaptı.





Haas

Cadillac gelene kadar gridin en yeni takımı olan Haas, 2016 yılında Amerikalı iş insanı Gene Haas tarafından kuruldu. Sıfırdan başlamak yerine, kapanan Marussia takımının varlıklarını satın alarak yola çıktılar. Guenther Steiner yönetiminde 2018'de şampiyonayı 5. bitirerek büyük sükse yapan takım, zorlu yılların ardından son dönemde düzenli olarak puan mücadelesine geri döndü.





Audi

Otomobil dünyasının devi Audi, 1993'ten beri yarışan İsviçreli Sauber takımını satın alarak 2026'da F1'e adım atıyor. Geçmişte BMW ile (2006-2009) başarılı bir ortaklık yürüten ve Robert Kubica ile galibiyet alan Sauber, daha sonra Alfa Romeo sponsorluğuyla yarışmıştı. 2026'dan itibaren Audi'nin tam kapsamlı "fabrika takımı" olarak yarışacak olan ekip için Neuburg'da dev bir motor tesisi kuruldu.





Alpine

Pek çok kez kimlik değiştiren bir diğer takım ise Alpine. Hikaye 1981'de Senna'nın ilk takımı olan Toleman ile başladı. 1986'da Benetton olan ekip, Schumacher ile şampiyonluklar yaşadı. 2002'de Renault adını alıp Alonso ile 2 şampiyonluk daha yaşayıp zirveye çıkan takım, bir süre Lotus (2012) adıyla yarıştıktan sonra tekrar Renault'ya döndü. 2021'de ise grubun spor otomobil markası olan Alpine ismini aldı.





Cadillac

F1 ailesinin en yeni üyesi Cadillac, General Motors'un (GM) desteğiyle tamamen yeni bir oluşum olarak geliyor. Mart 2025'te onay alan ekip, 2029'da kendi motorunu üretme hedefiyle yola çıktı; o zamana kadar ise Ferrari motoru kullanacak. Takım patronu Graeme Lowdon gibi deneyimli isimleri ve şampiyon takımlarda yarışmış Valtteri Bottas ile Sergio Perez ikilisini bir araya getirerek iddialı bir başlangıç yapmayı planlıyorlar.



