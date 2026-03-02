02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Milli atıcı Elif Duygu Eren, Avrupa 3.'sü oldu

Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde milli sporculardan Elif Duygu Eren Kotoş bronz madalya alırken Damla Köse, 6'ncı oldu.

calendar 02 Mart 2026 15:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.





Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda mücadele eden mili sporcu Elif Duygu Eren Kotoş, bronz madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre Ermenistan'ın başkenti Erivan'daki organizasyonda, kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde madalyalar sahiplerini buldu.

Elemeler sonucu ilk 8'de yer almayı başaran milli atıcılar Elif Duygu ve Damla Köse, finalde yarışmaya hak kazandı. Türkiye, bu kategoride ilk kez iki sporcuyla finalde madalya mücadelesi verdi.

Final müsabakasını 230.6 puanla tamamlayan Elif Duygu, üçüncülük kürsüsünde yer aldı. Milli atıcı, böylece bu disiplinde büyükler kategorisinde Türkiye'ye, Avrupa şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı.

Diğer milli sporcu Damla Köse ise 166.3 puanla final müsabakasını 6. sırada bitirdi.

Norveçli atıcıdan Avrupa rekoru

Kadınlar 10 metre havalı tüfek kategorisinde altın madalyayı, finalde 253.7 puanla Avrupa rekoru kıran Norveçli Pernille Nor-Woll kazandı.

Alman Anna Janssen ise 253.4 puanla gümüş madalya elde etti.

Türkiye'nin, 4 Mart'ta tamamlanacak 2026 Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda şu ana kadar 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyası bulunuyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
