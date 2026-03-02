Ümit Akdağ'dan 'Come to Galatasaray'a beğeni!

Galatasaray'ın geride bıraktığımız ara transfer döneminde gündemine gelen Ümit Akdağ'dan dikkat çeken bir hamle geldi.
Alanyaspor forması giyen 22 yaşındaki genç savunma oyuncusu, sosyal medyadan kendisine yapılan 'Come to Galatasaray' yorumunu beğendi.
Ümit Akdağ, geride kalan ara transfer döneminde yerli rotasyonu için Galatasaray'ın gündemine gelmişti. 22 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi sonrası Galatasaray'ın yaz transfer döneminde atacağı adımlar büyük bir merakla bekleniyor.
Alanyaspor'da bu sezon 26 maçta süre bulan Ümit Akdağ, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.
