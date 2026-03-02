Galatasaray'da Beşiktaş şifresi Fenerbahçe!

Türkiye Kupası'nda 3'te 3 yapan Galatasaray, üst tura çıkmayı garantiledi ve gruptaki son maçında salı günü Alanyaspor'a konuk olacak.
Kupada rotasyona gidecek teknik direktör Okan Buruk, kaleden forvete kadar birçok oyuncusunu dinlendirecek. Sarı-kırmızılı takımı, Süper Lig ve Avrupa'da birbirinden zorlu iki maç bekliyor: Beşiktaş&Liverpool…
Derbiye 'şampiyonluk maçı' gözüyle bakan teknik heyet, hafta boyunca tüm konsantrasyonu ezeli rakiplerine verecek. Oyuncular, zorlu maçın ardından Liverpool'u düşünmeye başlayacak.
ŞİFRESİ KADIKÖY
Son yıllarda Beşiktaş deplasmanında istediğini alamayan Galatasaray, Dolmabahçe'nin şifresini Kadıköy olarak belirledi. Fenerbahçe'ye hazırlanıldığı gibi rakip analizine kafa yorulacak, derbi öncesi sessiz kalınacak ve Beşiktaş galibiyetine motive olunacak.
