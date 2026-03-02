02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Başakşehir'in kupada konuğu Trabzonspor

Ligde form yakalayan Başakşehir ve Trabzonspor, bu sefer kozlarını Türkiye Kupası maçında paylaşacak.

calendar 02 Mart 2026 09:43
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Başakşehir'in kupada konuğu Trabzonspor
RAMS Başakşehir, Türkiye Kupası A Grubu'ndaki 4. ve son maçında 3 Mart Salı günü Trabzonspor'u konuk edecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak.

Grupta oynadığı 3 müsabakanın 2'sini kazanan, 1'inde ise sahadan mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, son haftaya 6 puan ve averajla 4. sırada girdi.

Turuncu-lacivertli ekiple aynı sayıda galibiyet ve mağlubiyet yaşayan Trabzonspor ise averajla 3. basamakta yer aldı.

Kupada A, B ve C gruplarında 8'er takım mücadele ediyor. Dördüncü ve son hafta maçlarının ardından ilk 2'de yer alan 6 ekip ile en iyi 2 grup üçüncüsü, çeyrek finale yükselecek.

A Grubu'nda 3 Mart Salı günü oynanacak son hafta karşılaşmalarının programı ve puan durumu şöyle:

13.00 Fethiyespor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük

15.30 İstanbulspor-Boluspor

20.30 RAMS Başakşehir-Trabzonspor

20.30 Corendon Alanyaspor-Galatasaray

 

PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y AV P
1.Galatasaray 3 3 - - 6 2 4 9
2.Corendon Alanyaspor 3 2 1 - 7 2 5 7
3.Trabzonspor 3 2 - 1 9 2 7 6
4.RAMS Başakşehir 3 2 - 1 6 3 3 6
5.Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 3 - 2 1 3 6 -3 2
6.Fethiyespor 3 - 1 2 1 5 -4 1
7.Boluspor 3 - 1 2 1 6 -5 1
8.İstanbulspor 3 - 1 2 2 9 -7 1
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
