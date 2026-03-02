Leroy Sane'nin kaderi o maçlarda: Haber bekliyor!

Alman Milli Futbol Takımı, Mart ayında hazırlık maçlarında İsviçre ve Gana ile karşı karşıya gelecek.
NAGELSMANN'DAN AÇIKLAMA
Almanya'nın teknik direktörü Julian Nagelsmann, Kicker'e yaptığı açıklamada bu maçlar ve Dünya Kupası kadrosu için mesaj verdi. Nagelsmann, "Mart ayındaki kadro, Dünya Kupası'na gitmek istediğimiz kadroya çok benzeyecek." dedi.
Nagelsmann, mart ayında açıklayacağı kadronun ardından Dünya Kupası öncesi kadroda büyük bir değişim planlamıyor.
LEROY SANE MİLLİ TAKIMI İSTİYOR
Galatasaray'a transferinden sonra Alman Milli Takımı'na seçilmeyen ancak daha sonra milli takımına geri dönen Leroy Sane, İsviçre ve Gana maçları öncesinde yeniden Nagelsmann'ın gözüne girmek istiyor.
BEŞİKTAŞ VE LIVERPOOL
30 yaşındaki futbolcu, milli araya kadar oynanacak özellikle Beşiktaş derbisi ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool maçlarında kendisini kanıtlamak istiyor. Mart ayında kadroda yer almak isteyen Leroy Sane, yaz aylarında düzenlenecek Dünya Kupası'nda da Alman Milli Takımı'nın formasını giymek istiyor.
Galatasaray forması altında bu sezon 32 maçta süre bulan Leroy Sane, 6 gol attı ve 7 asist yaptı.
