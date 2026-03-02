02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Verstappen kaygılı: "Galibiyet zor gözüküyor"

4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu Max Verstappen, sezonun ilk yarışı Melbourne'den galibiyet çıkarmasının zor olduğunu belirtti.

4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, yeni sezonun ilk yarışında rekabetçi bir araca sahip olacağını tahmin etmiyor. Hollandalı sürücü galibiyet için mücadele etmenin gerçekçi bir hedef olmadığını belirtti.

8 Mart Pazar günü, Avustralya Grand Prix Melbourne Albert Park'ta yeni Formula 1 döneminin ilk yarışına start verilecek.

Tamamen farklı araçlar ve yepyeni motorlarla gerçekleştirilecek sezonun açılışında, kariyerinde 12. F1 sezonuna başlayacak 4 kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen, Red Bull'un zafer mücadelesinde olacağını düşünmüyor.

Verstappen, şunları söyledi: "Genel olarak, testlerde çok az problem yaşamış olmamızdan dolayı olumlu hissediyorum. Bu kadar yeni bir motorla ve genel olarak birçok yeni insanın katılımıyla her şeyi çok iyi kontrol altında tutabilmiş olmamız benim için oldukça özel. Bu açıdan çok mutluyum."

"HALA BİR ADIMA İHTİYACIMIZ VAR"

Aracın performansı ve beklentileri hakkında konuşan Hollandalı pilot, "Performansa bakarsak, önde gerçek anlamda yarışabilmek için hâlâ bir adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda zafer için mücadele edebileceğimizi sanmıyorum. Bu anlamda gerçekçi olmak lazım. Ama zaten yeni kurallar ve kendi motorumuz ile bu durumun hemen gerçekleşmesini beklemiyorduk." dedi.

Tecrübeli sürücü, "Daha fazla güç bulmak için çalışmamız gerekiyor. Bu bizim için sürpriz değil. Şu an bulunduğumuz noktada gurur duyabiliriz, ama tabii ki sürekli gelişmek istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz ama ilerlemek için hedefimiz var. " şeklinde konuştu.



 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
