Verstappen kaygılı: 'Galibiyet zor gözüküyor'

4 kez Formula 1 Dünya Şampiyonu olan Max Verstappen, yeni sezonun ilk yarışında rekabetçi bir araca sahip olacağını tahmin etmiyor. Hollandalı sürücü galibiyet için mücadele etmenin gerçekçi bir hedef olmadığını belirtti.



8 Mart Pazar günü, Avustralya Grand Prix Melbourne Albert Park'ta yeni Formula 1 döneminin ilk yarışına start verilecek.



Tamamen farklı araçlar ve yepyeni motorlarla gerçekleştirilecek sezonun açılışında, kariyerinde 12. F1 sezonuna başlayacak 4 kez Dünya Şampiyonu Max Verstappen, Red Bull'un zafer mücadelesinde olacağını düşünmüyor.



Verstappen, şunları söyledi: "Genel olarak, testlerde çok az problem yaşamış olmamızdan dolayı olumlu hissediyorum. Bu kadar yeni bir motorla ve genel olarak birçok yeni insanın katılımıyla her şeyi çok iyi kontrol altında tutabilmiş olmamız benim için oldukça özel. Bu açıdan çok mutluyum."



"HALA BİR ADIMA İHTİYACIMIZ VAR"



Aracın performansı ve beklentileri hakkında konuşan Hollandalı pilot, "Performansa bakarsak, önde gerçek anlamda yarışabilmek için hâlâ bir adım atmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü şu anda zafer için mücadele edebileceğimizi sanmıyorum. Bu anlamda gerçekçi olmak lazım. Ama zaten yeni kurallar ve kendi motorumuz ile bu durumun hemen gerçekleşmesini beklemiyorduk." dedi.



Tecrübeli sürücü, "Daha fazla güç bulmak için çalışmamız gerekiyor. Bu bizim için sürpriz değil. Şu an bulunduğumuz noktada gurur duyabiliriz, ama tabii ki sürekli gelişmek istiyoruz. Kolay olmayacağını biliyoruz ama ilerlemek için hedefimiz var. " şeklinde konuştu.











