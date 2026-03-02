02 Mart
Ayvalukgücü durdurulamıyor

3 sezondur 2. Lige çıkma mücadelesi veren Ayvalıkgücü hayalini bu sezon gerçekleştirmek istiyor

02 Mart 2026
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Ayvalukgücü durdurulamıyor
Son 3 sezonda 3 kez Play-Off'tan 2'nci Lig'in kapısından döndüğü teknik direktör Mehmet Yıkılmazdağ yönetiminde bu sezon da çok iyi bir performans sergileyen Ayvalıkgücü Belediyespor, 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta müthiş seri yakaladı.

Deplasmanda Söke 1970 SK'yı 1-0 mağlup eden Ayvalıkgücü, son 12 maçta 11'inci galibiyetini aldı.

Bu periyotta yalnız Eskişehirspor'a deplasmanda mağlup olan Ayvalık puanını 49'a çıkartarak Play-Off hattında dördüncü sıraya yerleşti
