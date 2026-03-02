02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Marc Cucurella için Manchester City itirafı!

Chelsea'nin sahibi Todd Boehly, Marc Cucurella'yı Manchester City istediği için transfer ettiğini söyledi.

calendar 02 Mart 2026 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 11:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'nin sahibi Todd Boehly, Brighton'dan 2022 yılında transfer edilen Marc Cucurella ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan çatışmaların ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, kulübü bırakmak zorunda kaldı. İngiliz ekibinin yeni sahipleri Todd Boehly ile Behdad Eghbali oldu.

Chelsea'nin yeni sahiplerinden Todd Boehly, futbol konusunda çok bilgili olmamasına rağmen 2022 yazında Brighton'dan Marc Cucurella'yı kadrosuna katarak önemli bir transfere imza attı.

"MANCHESTER CITY İSTİYOR DİYE..."

İspanyol futbolcunun transferinin arka planını anlatan Boehly, "Göreve başladığımızda tüm yönetim ekibi görevden ayrılmıştı. Bir yaz boyunca geçici olarak sportif direktörlük yapmak zorunda kaldım. İyi futbolcuları nasıl seçeceğimi bilmiyordum. Ama Manchester City'nin Cucurella'yı istediğini biliyordum ve ben de onu transfer ettim. Bu kadar basitti." dedi.

65 MİLYON EURO BONSERVİS

Chelsea, 27 yaşındaki futbolcu için 2022 yazında Brighton'a 65 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Chelsea forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Cucurella, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.