Marc Cucurella için Manchester City itirafı!

Chelsea'nin sahibi Todd Boehly, Brighton'dan 2022 yılında transfer edilen Marc Cucurella ile ilgili dikkat çeken sözler kullandı.



Rusya ile Ukrayna arasında 2022 yılında başlayan çatışmaların ardından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Chelsea'nin sahibi Roman Abramovic, kulübü bırakmak zorunda kaldı. İngiliz ekibinin yeni sahipleri Todd Boehly ile Behdad Eghbali oldu.



Chelsea'nin yeni sahiplerinden Todd Boehly, futbol konusunda çok bilgili olmamasına rağmen 2022 yazında Brighton'dan Marc Cucurella'yı kadrosuna katarak önemli bir transfere imza attı.



"MANCHESTER CITY İSTİYOR DİYE..."



İspanyol futbolcunun transferinin arka planını anlatan Boehly, "Göreve başladığımızda tüm yönetim ekibi görevden ayrılmıştı. Bir yaz boyunca geçici olarak sportif direktörlük yapmak zorunda kaldım. İyi futbolcuları nasıl seçeceğimi bilmiyordum. Ama Manchester City'nin Cucurella'yı istediğini biliyordum ve ben de onu transfer ettim. Bu kadar basitti." dedi.



65 MİLYON EURO BONSERVİS



Chelsea, 27 yaşındaki futbolcu için 2022 yazında Brighton'a 65 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.



Chelsea forması altında bu sezon 35 maçta süre bulan Cucurella, 1 gol attı ve 3 asist yaptı.



