02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Chelsea'de hedef Darwin Nunez

Chelsea, Al Hilal forması giyen Darwin Nunez ile ilgileniyor.

calendar 02 Mart 2026 13:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Chelsea'de hedef Darwin Nunez
Al Hilal forması giyen ve Premier Lig'e geri dönmek isteyen Darwin Nunez'e Ada'dan önemli bir talip çıktı.

Premier Lig'den daha önce Newcastle United ve Tottenham ile adı geçen Uruguaylı futbolcu için Chelsea iddiası da gündeme geldi.

İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Al Hilal'de senelik 23 milyon euro'dan fazla kazanan Darwin Nunez, Premier Lig'e transfer olması durumunda maaşında ciddi bir fedakarlığa gitmek zorunda kalacak.

Al Hilal, Karim Benzema transferinin ardından Darwin Nunez'in adını lig listesinden çıkarmıştı. Nunez, şu anda sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebiliyor.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de bu sezon 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
