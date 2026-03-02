Chelsea'de hedef Darwin Nunez

Al Hilal forması giyen ve Premier Lig'e geri dönmek isteyen Darwin Nunez'e Ada'dan önemli bir talip çıktı.



Premier Lig'den daha önce Newcastle United ve Tottenham ile adı geçen Uruguaylı futbolcu için Chelsea iddiası da gündeme geldi.



İngiliz basınında yer alan habere göre, Chelsea, 26 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.



Al Hilal'de senelik 23 milyon euro'dan fazla kazanan Darwin Nunez, Premier Lig'e transfer olması durumunda maaşında ciddi bir fedakarlığa gitmek zorunda kalacak.



Al Hilal, Karim Benzema transferinin ardından Darwin Nunez'in adını lig listesinden çıkarmıştı. Nunez, şu anda sadece Asya Şampiyonlar Ligi'nde forma giyebiliyor.



Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'de bu sezon 24 maçta süre bulan Darwin Nunez, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.



