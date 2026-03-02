İngiltere'de tartışma: Arsenal, tarihin 'en çirkin' lideri mi?

Arsenal'in sürekli duran toplardan attığı gollerle maç kazanması ve liderliğini sürdürmesi, Premier Lig çevrelerinde büyük tartışmalara sahne oluyor.Premier Lig lideri Arsenal, Chelsea'ye karşı aldığı zorlu 2-1'lik galibiyette en iyi hallerinden çok uzaktı ancak iyi çalışılmış köşe vuruşu organizasyonlarından gelen iki gol, zirvede yeniden beş puan farkla öne geçmelerine yetti.Arsenal'in duran toplardaki ustalığı, şu ana kadar köşe vuruşlarından 16 kez gol bularak - diğer tüm takımlardan üç tane daha fazla - şampiyonluk mücadelesinin büyük bir parçası oldu ve 1992-93'te Oldham, 2016-17'de West Brom ve 2023-24'te Arsenal'ın kendisiyle birlikte tek bir Premier Lig sezonunda duran toptan en çok gol atma rekorunu egale etti.Bir köşe vuruşunda Gabriel'in ilk kafa vuruşunun ardından önce William Saliba topu kafayla ağlara gönderdi, ardından bir diğer savunma oyuncusu Jurrien Timber, Declan Rice'ın ortasıyla buluşarak bu sezon ligdeki üçüncü golünü güçlü bir vuruşla kaydetti.İkinci sıradaki Manchester City ile arayı açmalarının yanı sıra - bir maç fazlaları olmasına rağmen - Arsenal ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde yüzde 100'lük bir galibiyet oranına sahip, Lig Kupası'nda finaldeler ve Federasyon Kupası'nda beşinci tura yükseldiler. Ancak Mikel Arteta'nın öğrencilerinin maçları kazanma biçimine dair sorular devam ediyor.Blackburn Rovers ile geçmişte şampiyonluk yaşayan Chris Sutton, "Yine duran toptan Arsenal galibiyeti. Bence şampiyon olacak. Eğer ipi göğüslerlerse - tarihteki en çirkin Premier Lig kazanan takım mı olacaklar? Güzel futbol ortada yok!" dedi.Arsenal'in efsanevi kaptanı Patrick Vieira, "Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig'de puan durumunun zirvesindeyken, Arsenal'in ileri gitmesini beklersiniz. Arsenal'in maç içinde fazla sayıda gol pozisyonu üretmesi zor. Beklenti daha yüksek, Arsenal'den daha güzel futbol beklersiniz." ifadelerini kullandı.Ancak Arsenal'in patronu Arteta, eleştirilere cevaben "Bu çirkin futbol değil, oynamanız için orada olan oyunu oynamak zorundasınız ve Chelsea'ye karşı tam olarak nasıl bir oyun oynayacağınızı biliyorsunuz. Benim için oynaması güzel bir oyun çünkü çok fazla kalite var ve onların yaptıklarına çok fazla uyum sağlamak zorundasınız, onlar da bize karşı aynısını yapmak zorundalar, bu yüzden farklar çok ama çok küçük ve ikili mücadeleler bu tür maçların sonucunu belirliyor." dedi.Everton'ın eski orta sahası Leon Osman, "Tüm sezon boyunca yaptıkları gibi yine duran toplara güvendiler. Eğer bu bir güçse, neden güçlerinizi kullanmayasınız, anlamıyorum." yorumunu yaptı.Arsenal, serbest vuruşlardan ve köşe vuruşlarından gol bulmada bu kadar usta olmasaydı şampiyonluk yarışında hikaye farklı olabilirdi. Bu, Arsenal'in bu sezon Premier Lig'de bir köşe vuruşundan maçı kazandıran bir gol attığı dokuzuncu maçtı ve şu anda tek bir sezonda bir takım tarafından elde edilen en yüksek rakam konumunda rekor oldu.Bu sezon Premier Lig'de köşe vuruşlarından dokuz kez 1-0 öne geçtiler ve bu, 1994-95'teki Southampton (9) ile birlikte tek bir sezonda bir takım tarafından ulaşılan en yüksek ortak rakam. Arsenal'in köşe vuruşlarından bulduğu 16 gol, 1992-93'te Oldham, 2016-17'de West Brom ve 2023-24'te Arsenal'ın kendisiyle birlikte, tek bir Premier Lig sezonunda herhangi bir takım tarafından atılan en yüksek rakam oldu.Sadece iki diğer takım köşe vuruşlarından gol atma konusunda çift hanelere ulaşabilirken, 13 takım Arsenal'in sayısının yarısından daha az gol attı.Arsenal'in yeni forveti Viktor Gyokeres son haftalarda ağları sarsmaya başladı ve 10 golle kulübün en skorer lig oyuncusu konumunda; ancak bunların çoğu puan durumunda daha alt sıralarda yer alan takımlara karşı geldi.Bir sonraki en yüksek isim, beşi iki maçta Spurs'e karşı olmak üzere altı golle Eberechi Eze; Bukayo Saka, Leandro Trossard ve Martin Zubimendi ise beşer gole sahip.Bu da Arsenal'ın duran toplardan bulduğu gollerin hayati önem taşıdığı anlamına geliyor.Ekim ayında, Crystal Palace ile oynanacak lig maçından önce Arteta, 10 yıl önce futbolda duran topların önemine odaklanmaya başladığını ve bunu bu sezonda yapmasının ve duran top antrenörü Nicolas Jover'i Brentford'dan takımın başına getirmesinin onu haklı çıkardığını söyledi.Brezilyalı stoper Gabriel, Arsenal'in kullandığı organizasyonların çoğunda çok önemli bir yere sahip. Premier Lig'de doğrudan 25 gole (20 gol, beş asist) katkıda bulundu ki bu, altı sezonda bu toplama ulaşan bir Arsenal stoperinin Premier Lig'de şu ana kadar tek başına elde ettiği en yüksek rakam...Arsenal bu sezon köşe vuruşlarından birçok farklı diziliş kullandı, ancak top içeri geldiğindeki hareketlilikleri tanıdık.Arsenal oyuncuları uzak direkte toplanıyor ve top ceza sahasına gönderilmek üzereyken, oyuncular rakip kalecinin ve savunma oyuncularının önüne geçip topa o çok kritik ilk dokunuşu yapmak için hep birlikte bir hamle yapıyorlar. Bu durum, engellendiklerine inanan takımların şikayetlerine yol açabiliyor ve nitekim Chelsea de Timber'ın galibiyet golünün ardından yoğun itirazlarda bulundu.Arsenal'in Chelsea karşısındaki 2-1'lik galibiyetinin ardından, bu sezon Premier Lig'de (281 maçta 138 gol) bir önceki sezonun tamamından (380 maçta 135 gol) daha fazla köşe vuruşu golü atılmış oldu.Arsenal, 2004'ten bu yana ilk lig şampiyonluğunu kazanma hedeflerinde sadece dokuz maç kalmışken şampiyonluk yarışının gerilimini yönetmek zorunda kalacak.Diğer takımların duran toplar üzerindeki çalışmalarında başka bir seviyeye çıkmak zorunda kalıp kalmadıkları sorulduğunda Arteta "Evet ama dürüst olmak gerekirse her takım için öyle. Attıkları gol miktarı açısından nerede olduklarına bakın. Birkaç haftadır duran toplardan gol atamıyorduk ama akan oyunda çok gol attık. Bugün bu tarz bir durumdan gol bulmak bir seçenekti. Bunu çok iyi yaptık ve aynı zamanda gol de yedik." cevabını verdi.