Arne Slot'tan Galatasaray için mesaj!

Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot, ligde salı günü Wolverhampton ile oynayacakları maç öncesi konuştu.



LIVERPOOL'DA 7 GÜNLÜK TAKVİM



Ligde salı günü Wolverhampton ile karşılaşacak Liverpool, cuma günü ise yine Wolverhampton'la bu kez FA Cup'ta kozlarını paylaşacak. İngiliz ekibi, iki maçının ardından gelecek hafta salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak.



Takımın bu takvimine değinen Arne Slot, "Yedi günde üç maç oynamak bizim için olağandışı bir durum değil. Bu sezon muhtemelen dördüncü veya beşinci kez böyle bir durumla karşı karşıyayız. Bu bir zorluk yaratıyor mu? Belki ikinci maç için biraz daha fazla çünkü o zaman ne bekleyeceğinizi daha iyi biliyorsunuz ama ben bunu da seviyorum. Şampiyonlar Ligi'nde de bunu seviyorum çünkü ilk kez karşılaştığınızda, özellikle Şampiyonlar Ligi'nde birbirinizle çok fazla oynamadığınız için bu biraz yeni durum oluyor ama ikinci kez takımınızı daha iyi hazırlayabilirsiniz. Özellikle de karşılaştığınız takım da aynı şeyi yaparsa." dedi.



Sözlerine devam eden ve Premier Lig'de bu sezon daha önce Wolverhampton ile karşılaştıklarını hatırlatan Hollandalı teknik adam, "Zaten bir kez oynadık ve birçok maçını izliyorsunuz. Birbirinizi o kadar iyi tanıyorsunuz ki üç gün içinde iki kez oynamakla, aralarında daha uzun bir süre olması arasında çok fazla fark göremiyorum." diye konuştu.



GALATASARAY MAÇI MESAJI



Wolverhampton ile oynanacak iki maçın da deplasmanda olmasına değinen Slot, "Avrupa'da oynadığınızda bir kez ev sahibi ve bir kez de deplasmanda maçı yaparsınız. Ama şu anda karşı karşıya olduğumuz durum bu ve bu durumun tek faydası, analiz ekibim ve benim için olabilir. Ekstra olacak zamanımızı Galatasaray maçına hazırlanmak için kullanacağız." dedi.



