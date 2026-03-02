02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Formula 1'in 2025 gelir dağılımı açıklandı

F1 hakları sahibi Liberty Media, 2025 yılında Formula 1 takımları arası gelir dağılımını kamuoyuyla paylaştı.

calendar 02 Mart 2026 14:22
F1 ve MotoGP haklarının sahibi Liberty Media, 2025 mali yılına ait bilançosunu açıkladı. Rakamlar, "Formula 1" rüzgarının dünya çapında ne kadar güçlü bir kitleye sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

2025 yılında F1'in toplam geliri, bir önceki yıla göre %14 artarak 3 milyar 280 milyon euroya ulaştı. Bu devasa gelir artışı, kâr marjına da yansıdı: Şirket, %28'lik bir artışla 536 milyon euro net kâr elde ettiğini duyurdu.

F1'E YOĞUN İLGİ VAR

Liberty Media, bu ekonomik başarının arkasındaki temel nedenleri duyurdu. 24 yarış boyunca tribünlerde 6,75 milyon seyirci ağırlandı ve bu rakamla birlikte geçen yıla göre %4 artış sağlandı. Televizyon reytingleri ise bir önceki yıla oranla %21 yükselerek seyirci ilgisinin globaldeki gücünü yansıttı. Yayın hakları ve pist kullanım bedelleri gizli tutulsa da global çapta tanına dev markalarla yapılan anlaşmaların bütçeye büyük katkı sağladığı belirtildi.

2025 YILININ GELİR DAĞILIMI

Liberty Media, "Concorde Anlaşması" çerçevesinde takımlara dağıtılan toplam ödül miktarını da detaylandırdı. Toplamda 1 milyar 188 milyon euro takımlar arasında paylaştırıldı.

Listenin zirvesinde, şampiyona sıralamasından bağımsız olarak, Bernie Ecclestone döneminden kalma "tarihi öncelik" maddesi sayesinde Ferrari yer alıyor. Diğer takımlar ise sportif başarılarına göre ödeme alıyor.

2025 Yılı Takım Ödemeleri Dağılımı:

Takım Ödül Miktarı (Milyon Euro)
Ferrari 235,7
Mercedes 195,9
Red Bull 172,2
McLaren 140,7
Aston Martin 92,7
Alpine 84,7
Haas 77,5
Racing Bulls 69,6
Williams 65,5
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
