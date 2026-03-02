Formula 1'in 2025 gelir dağılımı açıklandı

F1 ve MotoGP haklarının sahibi Liberty Media, 2025 mali yılına ait bilançosunu açıkladı. Rakamlar, "Formula 1" rüzgarının dünya çapında ne kadar güçlü bir kitleye sahip olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.





2025 yılında F1'in toplam geliri, bir önceki yıla göre %14 artarak 3 milyar 280 milyon euroya ulaştı. Bu devasa gelir artışı, kâr marjına da yansıdı: Şirket, %28'lik bir artışla 536 milyon euro net kâr elde ettiğini duyurdu.



F1'E YOĞUN İLGİ VAR





Liberty Media, bu ekonomik başarının arkasındaki temel nedenleri duyurdu. 24 yarış boyunca tribünlerde 6,75 milyon seyirci ağırlandı ve bu rakamla birlikte geçen yıla göre %4 artış sağlandı. Televizyon reytingleri ise bir önceki yıla oranla %21 yükselerek seyirci ilgisinin globaldeki gücünü yansıttı. Yayın hakları ve pist kullanım bedelleri gizli tutulsa da global çapta tanına dev markalarla yapılan anlaşmaların bütçeye büyük katkı sağladığı belirtildi.



2025 YILININ GELİR DAĞILIMI



Liberty Media, "Concorde Anlaşması" çerçevesinde takımlara dağıtılan toplam ödül miktarını da detaylandırdı. Toplamda 1 milyar 188 milyon euro takımlar arasında paylaştırıldı.





Listenin zirvesinde, şampiyona sıralamasından bağımsız olarak, Bernie Ecclestone döneminden kalma "tarihi öncelik" maddesi sayesinde Ferrari yer alıyor. Diğer takımlar ise sportif başarılarına göre ödeme alıyor.





2025 Yılı Takım Ödemeleri Dağılımı:



