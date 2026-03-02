02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
20:00
02 Mart
Real Madrid-Getafe
23:00
02 Mart
Pisa-Bologna
20:30
02 Mart
Udinese-Fiorentina
22:45
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
23:15

Menemen FK Play-Off umutlarını azalttı

Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-0 kaybeden Menemen FK, play-off umutlarını zora soktu

calendar 02 Mart 2026 13:01
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Menemen FK Play-Off umutlarını azalttı
2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Play-Off umutlarını iyice azalttı.

Bu yenilgiyle birlikte üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve kazanamama serisini 6 maça çıkaran sarı-lacivertliler, 39 puanda kalarak 9'uncu sıraya geriledi.

Son olarak evinde Adanaspor'u 3-0 mağlup eden İzmir ekibi ardından Isparta 32 Spor, Muşspor, 68 Aksaray Belediyespor, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor müsabakalarını kaybedip sadece Kırklarelispor'la berabere kaldı.

Menemen FK ile 5'inci Muşspor arasında puan farkı 14'e yükseldi. Menemen FK bu hafta evinde Gebzespor'la oynayacak.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
