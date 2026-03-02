Menemen FK Play-Off umutlarını azalttı

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda şampiyonluk mücadelesi veren Kahramanmaraş İstiklalspor'a 3-0 yenilen Menemen Futbol Kulübü, Play-Off umutlarını iyice azalttı.



Bu yenilgiyle birlikte üst üste 4'üncü mağlubiyetini alan ve kazanamama serisini 6 maça çıkaran sarı-lacivertliler, 39 puanda kalarak 9'uncu sıraya geriledi.



Son olarak evinde Adanaspor'u 3-0 mağlup eden İzmir ekibi ardından Isparta 32 Spor, Muşspor, 68 Aksaray Belediyespor, Bursaspor ve Kahramanmaraş İstiklalspor müsabakalarını kaybedip sadece Kırklarelispor'la berabere kaldı.



Menemen FK ile 5'inci Muşspor arasında puan farkı 14'e yükseldi. Menemen FK bu hafta evinde Gebzespor'la oynayacak.