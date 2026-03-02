02 Mart
Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi

Fenerbahçeli futbolcu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. İşte detaylar...

calendar 02 Mart 2026 18:23 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2026 18:27
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Nelson Semedo'nun eşi trafik kazası geçirdi
Fenerbahçe'nin Portekizli defans oyuncusu Nelson Semedo'nun eşinin içinde bulunduğu minibüs, Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza yaptı. Kazada Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın hafif şekilde yaralandığı öğrenildi.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Selim Köprüsü Ankara istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, içerisinde Nelson Semedo'nun eşi Marlene Alvarenga'nın bulunduğu minibüs, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri otoyolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri kazada yaralanan Marlene Alvarenga ile minibüs şoförünü olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazanın nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.



