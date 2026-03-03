03 Mart
Beşiktaş, listeye ekledi: Darlin Yongwa

Beşiktaş, Lorient forması giyen 25 yaşındaki sol bek Darlin Yongwa ile ilgileniyor.

Beşiktaş, listeye ekledi: Darlin Yongwa
Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.

Africafoot'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Lorient forması giyen Darlin Yongwa ile ilgileniyor.

BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR

25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. Darlin Yongwa'ya bu nedenle birçok talip olduğu ve bu takımlardan birinin de Beşiktaş olduğu yazıldı.

BEŞİKTAŞ'TAN TEMAS

Beşiktaş, Türkiye'den daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelen Yongwa için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti.

SEZON PERFORMANSI

Lorient forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Kamerunlu sol bek Yongwa, 1 asist yaptı.

