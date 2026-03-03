Beşiktaş, listeye ekledi: Darlin Yongwa

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak istiyor.
Africafoot'ta yer alan habere göre, siyah-beyazlılar, Lorient forması giyen Darlin Yongwa ile ilgileniyor.
BİRÇOK TALİBİ BULUNUYOR
25 yaşındaki futbolcunun Lorient ile sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Fransız ekibiyle yeni sözleşme imzalanması beklenmiyor. Darlin Yongwa'ya bu nedenle birçok talip olduğu ve bu takımlardan birinin de Beşiktaş olduğu yazıldı.
BEŞİKTAŞ'TAN TEMAS
Beşiktaş, Türkiye'den daha önce Trabzonspor'un da gündemine gelen Yongwa için oyuncunun temsilcileriyle temasa geçti.
SEZON PERFORMANSI
Lorient forması altında bu sezon 19 maçta süre bulan Kamerunlu sol bek Yongwa, 1 asist yaptı.
