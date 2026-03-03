02 Mart
Manisa FK-Arca Çorum FK
0-1
02 Mart
Real Madrid-Getafe
0-1
02 Mart
Pisa-Bologna
0-1
02 Mart
Udinese-Fiorentina
3-0
02 Mart
Gil Vicente-Benfica
1-2

Hidayet Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic açıklaması!

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Takım'ı tebrik ederek, Türk basketbolunun her geçen gün daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını dile getirdi.

calendar 03 Mart 2026 01:43
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hidayet Türkoğlu'ndan Tarık Biberovic açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu'nda Sırbistan'ı 94-86 yenen A Milli Takım'ı tebrik ederek, Türk basketbolunun her geçen gün daha iyi bir noktaya geleceğine inandığını söyledi.

Başkan Türkoğlu, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Elemelerde 4'te 4 yaparak ikinci tura yükselmeyi garantileyen milli takımın çıkışını sürdürdüğünü belirten Hidayet Türkoğlu, "Başta hocamızı ve sporcu arkadaşlarımızı kutlamak istiyoruz. 12 Dev Adam, son bir yıldır yükselen grafiğini bu maçta da sürdürdü. Burada ve ekran başındaki milyonlarca taraftarımızı gururlandırdığımıza inanıyorum. Bu süreçte bizi telefonla arayan Cumhurbaşkanımıza ne kadar teşekkür etsek azdır. Sayın Bakanımız da her zaman takımımızın yanındaydı. İnşallah böyle devam ederiz. Türk basketbolu her geçen gün bu genç arkadaşlarımızla daha da yukarıya çıkacaktır." diye konuştu.

Gösterdikleri mücadele ve özveri dolayısıyla milli basketbolculara teşekkür eden Başkan Türkoğlu, "Sakatlık demeden ve bahane üretmeden herkes isteyerek bu takımın bir parçası oluyor. Güzel bir hava yaratıldı. Herkes bu takımın parçası olmak istiyor. Her zaman bize destek olan kulüplerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Bu, bizim için gurur kaynağı. İnşallah Türk basketbolu hak ettiği yere gelecektir." şeklinde görüş belirtti.

Sergilediği başarılı performansla dikkati çeken milli oyuncu Tarık Biberovic'in Türk statüsünde oynayabilmesine ilişkin çalışmaları sürdürdüklerini vurgulayan Türkoğlu, "Tarık'a ayrı parantez açmak gerekiyor. Bu ailenin bir parçası gibi davrandı. Kendisine ve Fenerbahçe'ye teşekkür etmek gerekiyor. Daha sağlam girişimlerde bulunup bu engeli de aradan kaldırmak istiyoruz. O zaman kendimizi daha kuvvetli hale getireceğimize inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 24 18 4 2 58 18 58
2 Fenerbahçe 24 15 9 0 54 23 54
3 Trabzonspor 24 15 6 3 48 28 51
4 Beşiktaş 24 13 7 4 45 29 46
5 Göztepe 24 11 9 4 27 16 42
6 Başakşehir 24 11 6 7 42 26 39
7 Samsunspor 24 7 11 6 25 27 32
8 Kocaelispor 24 8 6 10 21 25 30
9 Gaziantep FK 24 7 8 9 30 40 29
10 Rizespor 24 6 9 9 31 35 27
11 Alanyaspor 24 5 11 8 26 30 26
12 Antalyaspor 24 6 6 12 24 38 24
13 Gençlerbirliği 24 6 6 12 28 34 24
14 Konyaspor 24 5 8 11 27 37 23
15 Eyüpspor 24 5 7 12 19 35 22
16 Kasımpaşa 24 4 8 12 20 35 20
17 Kayserispor 24 3 11 10 18 43 20
18 Karagümrük 24 3 4 17 21 45 13
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.