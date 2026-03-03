02 Mart
Real Madrid'e sahasında Getafe şoku!

İspanya La Liga'nın 26. hafta maçında, Real Madrid, konuk ettiği Getafe'ye 1-0 mağlup oldu. Real Madrid'in ligdeki 8 maçlık galibiyet serisinin ardından ligde üst üste 2. kez kaybetti.

İspanya La Liga'da 26'ncı hafta maçında Real Madrid, sahasında Getafe'yi konuk etti.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Getafe 1-0 kazandı.

Getafe'ye galibiyeti getiren tek golü 39. dakikada Martin Satriano kaydetti.

Mücadelenin duraklama dakikalarında ise Real Madrid'den Franco Mastantuono, Getafe'den ise Adrian Liso kırmızı kart gördü.

Öte yandan mücadeleye ilk 11'de başlayan milli futbolcumuz Arda Güler, 69 dakikada sahada kaldı.

Bu sonucun ardından üst üste 2. mağlubiyetini yaşayan Real Madrid, lider Barcelona'nın 4 puan gerisine düştü. Getafe ise 32 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Real Madrid, Celta Vigo'nun konuğu olacak. Getafe ise evinde Real Betis'i ağırlayacak.

