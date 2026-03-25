Milli takım kampında Ozan Kabak için kutlama!

26 yaşına giren milli futbolcu Ozan Kabak'ın doğum günü, A Milli Takım kampında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik ekip ve arkadaşalarıyla kutlandı.

calendar 25 Mart 2026 22:32
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki doğum günü kutlamasına TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, teknik direktör Vincenzo Montella, teknik ekip ve futbolcular katıldı.

Kutlama sırasında takım arkadaşlarına hitaben konuşma yapan Ozan Kabak, sakatlığı nedeniyle ayrı kaldığı milli takıma yeniden döndüğü için memnuniyet duyduğunu, yarın oynanacak Romanya maçını kazanarak Dünya Kupası finallerine yaklaşmanın en büyük arzusu olduğunu söyledi.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
